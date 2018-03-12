炎夏將至 飲料市場規模550億元 泰山、黑松熱身搶

依經濟工業局的統計顯示，2017 年全台飲料的銷售值為 555.9 億元，呈現出約 0.5% 的年減幅度，飲料業者對於包裝飲品的銷售衰退，將原因指向全台高達 2 萬家的手搖茶即飲店的分食市場效應，但泰山則採取與手搖茶 COMEBUY、日出茶太、水巷茶弄等業者合作方式，正式推出聯名產品。

即將進入炎夏的飲料產品銷售旺季，包括泰山 (1218-TW)、黑松 (1234-TW) 等廠商，都推出新產品搶攻全台一年高達 550 億元的飲料市場大餅，其中泰山更與知名的 COMEBUY、日出茶太、水巷茶弄等知名手搖飲料店合作，推出聯名飲品「茶攤一條街」。

泰山的「茶攤一條街」系列產品即將上市。(鉅亨網記者張欽發攝)

泰山企業行銷副總經理雷松清指出，泰山此一與手搖茶業者聯名推出冷藏線包裝飲品的想法發源於 2016 年，在尋求與合作業者確認聯名後，之後還花了 4-5 個月的時間進行口味的研發而成。

泰山企業即將上市銷售的「茶攤一條街」新產品包括 3 家手搖茶品牌經典人氣飲料，推出「甜橙金萱」、「招牌烤奶」及「檸檬小紫蘇」冷藏新鮮屋紙盒包裝飲料，雷松清並強調，泰山的「茶攤一條街」新產品將不會只有這三款產品，未來還會有更多的口味推出，但目前則在考量有限行銷資源的有效運用及最佳配置。

目前 COMEBUY 在台的連鎖店數 107 家、日出茶太 23 家、水巷茶弄 60 餘家，經營日出茶太的六角 (2732-TW) 集團董事長王耀輝則指出，透過此一與泰山的聯名合作，也等於將銷售原本 12-14 小時營業時間延長到 24 小時的銷售。