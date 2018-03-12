NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈美傑仕OPI盃　12歲組明爭冠校園物資循環再利用　賦予新生命跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
鉅亨網

炎夏將至 飲料市場規模550億元 泰山、黑松熱身搶

鉅亨網2018/03/12 17:27
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

即將進入炎夏的飲料產品銷售旺季，包括泰山 (1218-TW)、黑松 (1234-TW) 等廠商，都推出新產品搶攻全台一年高達 550 億元的飲料市場大餅，其中泰山更與知名的 COMEBUY、日出茶太、水巷茶弄等知名手搖飲料店合作，推出聯名飲品「茶攤一條街」。

黑松董事長張斌堂持續看好日式茶飲在台灣市場的銷售，去年推出「茶尋味」產品後，預計今年將持續推出該系列新產品。

依經濟工業局的統計顯示，2017 年全台飲料的銷售值為 555.9 億元，呈現出約 0.5% 的年減幅度，飲料業者對於包裝飲品的銷售衰退，將原因指向全台高達 2 萬家的手搖茶即飲店的分食市場效應，但泰山則採取與手搖茶 COMEBUY、日出茶太、水巷茶弄等業者合作方式，正式推出聯名產品。

泰山的「茶攤一條街」系列產品即將上市。(鉅亨網記者張欽發攝)
泰山的「茶攤一條街」系列產品即將上市。(鉅亨網記者張欽發攝)

泰山企業行銷副總經理雷松清指出，泰山此一與手搖茶業者聯名推出冷藏線包裝飲品的想法發源於 2016 年，在尋求與合作業者確認聯名後，之後還花了 4-5 個月的時間進行口味的研發而成。

泰山企業即將上市銷售的「茶攤一條街」新產品包括 3 家手搖茶品牌經典人氣飲料，推出「甜橙金萱」、「招牌烤奶」及「檸檬小紫蘇」冷藏新鮮屋紙盒包裝飲料，雷松清並強調，泰山的「茶攤一條街」新產品將不會只有這三款產品，未來還會有更多的口味推出，但目前則在考量有限行銷資源的有效運用及最佳配置。

目前 COMEBUY 在台的連鎖店數 107 家、日出茶太 23 家、水巷茶弄 60 餘家，經營日出茶太的六角 (2732-TW) 集團董事長王耀輝則指出，透過此一與泰山的聯名合作，也等於將銷售原本 12-14 小時營業時間延長到 24 小時的銷售。

泰山日 K 線圖

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字泰山黑松headline
〈宜特展望〉射五箭掌握半導...市場恐迎來痛苦 雷根經濟學...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan