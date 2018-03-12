田徑／金牌跨欄美少女林庭瑋　再達亞青賽參賽標

2月剛達亞青參賽標準的16歲美少女林庭瑋，今(12)日在新北市全國青年盃登場，在跨欄選拔賽跑出最佳14秒09，距離原先設定的全國紀錄還差0.17秒，對此林庭瑋有些自責，「今天狀態不好，腳很沉，也影響第二趟。」儘管如此依舊達到亞青賽14秒10標準。

林庭瑋去年在第二屆亞洲青少年田徑錦標賽100公尺跨欄項目，替中華隊拿下首金，個人首次國際賽就拿下金牌的她持續進化，今年延續好表現，在2月港都盃飆出13秒90，再次達到亞青參賽標準。