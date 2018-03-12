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田徑／金牌跨欄美少女林庭瑋　再達亞青賽參賽標

記者鍾東穎／新北報導2018/03/12 17:34
▲2017亞青賽跨欄100公尺金牌選手林庭瑋。（圖／鍾東穎攝 , 2018.03.12）
▲2017亞青賽跨欄100公尺金牌選手林庭瑋。（圖／鍾東穎攝 , 2018.03.12）

2月剛達亞青參賽標準的16歲美少女林庭瑋，今(12)日在新北市全國青年盃登場，在跨欄選拔賽跑出最佳14秒09，距離原先設定的全國紀錄還差0.17秒，對此林庭瑋有些自責，「今天狀態不好，腳很沉，也影響第二趟。」儘管如此依舊達到亞青賽14秒10標準。

林庭瑋去年在第二屆亞洲青少年田徑錦標賽100公尺跨欄項目，替中華隊拿下首金，個人首次國際賽就拿下金牌的她持續進化，今年延續好表現，在2月港都盃飆出13秒90，再次達到亞青參賽標準。

林庭瑋國一是100公尺短跑選手，但因臀傷需休息，教練朱明芳想說練協調性養傷，卻意外開啟跨欄天賦，國三就拿到全中運冠軍。

這次除了選拔賽，高一的林庭瑋也在高女組100公尺跨欄(0.84公尺)預賽出賽，最佳跑出14.55秒分組第一，不過由於兩趟間隔時間短，加上今日天氣炎熱多少影響選手調整，林庭瑋並不滿意自己成績。

林庭瑋表示賽前分組出現小狀況讓她有點來不及反應，「有人請假沒出賽，老師說可以一起跑，但中間又改，最後才確定是一起跑。不喜歡獨跑，一個人跑很怪，喜歡跟其他人一起競爭的感覺。」

林庭瑋今年至今比賽滿檔，北市運動會回來僅休息1天又開始動，身體有些勞累，對於明日決賽，林庭瑋說，「回去多休息、放鬆，不要再想，明天重新再來。」

 

關鍵字田徑全國青年盃林庭瑋跨欄亞青
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