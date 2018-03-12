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中央社

如何種出健康樹木 澆水除草防蟲很重要

中央社2018/03/12 17:24
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）南投林管處今天贈出萬株苗木並募得發票助弱勢，同時教導整地、掘穴、修除過長根系、注意水分、除草、施肥、避免病蟲害等種樹訣竅，期盼民眾在住家周邊打造綠色永續環境。

響應植樹節，林務局南投林區管理處提供茶花、桂花、杜鵑、七里香、黃梔花、含笑花、山櫻花共1萬3000株苗木，民眾持2張1月到3月的發票就可換1株，每人限2株，獲得許多民眾熱烈迴響及參與，除贈送苗木，林管處也教導民眾如何把樹木種得健康又漂亮。

南投林區管理處長李炎壽說，整地後，掘穴取容器兩倍寬度、加深20公分植穴，依序放入有機肥料、表土，再修除過長根系，苗木直立放入植穴後，覆蓋心土壓實，成長過程水分要充足，定期檢視健康情形，適時換盆、除草、施肥、修剪，避免病蟲危害，種出健康樹木才有機會看到美麗花朵。

李炎壽表示，南投林管處近10年在中部縣市新植造林1194公頃，約等於48座大安森林面積，讓中部每戶平均多分配到15平方公尺綠地；林管處除造林，也會在有需要地點補植適宜樹種，並配合季節進行除草、切蔓、修枝等撫育工作，去年補植及撫育造林地共639公頃。

同時，他說，今年國際森林日主題是森林與永續城市，因為樹木和城市森林可以冷卻空氣、過濾有害污染物、幫助緩解氣候變化，使城市更綠色、健康，今天送出7種共1萬3000株樹苗，希望民眾打造綠色永續城市，同時募得2萬6000張發票捐給扶弱組織。（編輯：梁君棣）1070312

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