影／台中首創補助汰換鍋爐　陳建仁肯定全國典範

台中市政府補助工廠汰換燃氣鍋爐，讓PM2.5逐年下降。副總統陳建仁今(12)日在市長林佳龍的陪同下，視察烏日啤酒廠鍋爐改善情形。陳建仁肯定台中是各縣市空汙防治的「領頭羊」，該政策也成為全國空汙防制策略之一。林佳龍也感謝烏日啤酒廠善盡社會責任，完成2座燃油鍋爐汰換，將帶動更多企業與工廠跟進，讓台中空品進一步提升。

市府率先全國推動補助政策，將工廠燃重油鍋爐汰換為燃氣鍋爐，目前全市已有126家業者申請鍋爐補助，其中48家完成汰換，汙染減量PM2.5 達每年7.2公噸以上，目標今年底將全市181座蒸汽量2噸以上的重油鍋爐全數汰換為燃氣鍋爐。其中烏日啤酒廠在102年啟動改善計畫，目前已有二座燃油鍋爐完成汰換，硫氧化物及氮氧化物的排放量均大幅降低。



▲副總統陳建仁視察烏日啤酒廠鍋爐改善情形（圖／柳榮俊攝 , 2018.3.12)

陳建仁今日在市長陪同下前往烏日啤酒廠視察，並聽取環保局簡報，了解鍋爐汰換過程與改善成果，包括市議員何文海、吳瓊華、烏日區里長等人也到場關心。

具有公共衛生專業的陳副總統表示，「台中是台灣空汙防治的典範」，燃油鍋爐改燃氣以成本效益來講是獲利的，不僅讓台中有更好的空氣品質，也帶來人民的健康，尤其台中領先全國推動燃氣鍋爐汰換補助，成效良好，也因此讓中央跟進，作為全國推動的空氣汙染防制策略之一，台中可說是台灣空汙防治的「領頭羊」。

此外，陳建仁也肯定林市長改善空汙不僅有決心、更有方法，全國統計105年秋冬空品不良季節協調公私場所降載結果，台中市削減比率達8.7%，為六都第一，台中空汙改善有目共睹。



▲市長林佳龍感謝烏日啤酒廠善盡社會責任，完成2座燃油鍋爐汰換（圖／柳榮俊攝 , 2018.3.1

陳建仁指出，總統蔡英文已指示，將空汙改善列為全國重點政策目標，朝2019年全國空汙紅害日減半，2040年汽機車全面電動化邁進，這方面台中持續爭取經費，積極補助民眾汰換二行程機車，皆獲得熱烈響應，相信在政府與民間，中央與地方合作之下，台灣空品將越來越好。

林佳龍表示，空汙是全國人民最關心的議題之一，在諮詢專家學者的建議後，市府首創空汙減量小組，自己擔任召集人，擬定86項空汙措施，其中19項為全國首創或領先政策，市府並採納莊秉潔教授的建議，首創燃油鍋爐補助汰換措施，其中烏日啤酒廠是國營事業，善盡企業社會責任率先汰換燃氣鍋爐，不僅是模範，更具有改善空汙指標性，相信可帶動更多企業與工廠跟進。

他指出，台中火力發電廠是中部最大固定汙染源，佔全市汙染源約14.5%，但中小型工廠及汽機車廢氣也是重大汙染源之一，因此市府除了督促中火編列上千億元經費，新建兩座燃氣機組及啟動多項空汙防制措施，也編列空汙基金加碼汰換全市工廠鍋爐及二行程機車、柴油車，今年更將建置達150輛電動公車，啟用外埔綠能生態園區，開發綠色替代能源，讓三大汙染源從根本改善。



▲台中首創燃油鍋爐補助汰換措施（圖／柳榮俊攝 , 2018.3.12)

環保局表示，台中PM2.5年均濃度逐年下降，從103年27微克、105年22.8微克，再降至106年20.2微克，與105年相比降幅達11.4%，改善率全國第一，顯示鍋爐改用天然氣措施奏效，未來將持續落實管制政策，提升空氣品質。

環保局提醒，既存鍋爐的改善期限將在今年底屆滿，呼籲企業儘快申請補助加速改善；而既存鍋爐管制標準將於108年1月1日施行，屆時將加強稽查取締，一旦經檢測超過排放標準，將依空汙法裁罰，罰鍰由10萬起跳，最高可裁處100萬元。