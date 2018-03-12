NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈校園物資循環再利用　賦予新生命導引不明確　環台賽上百騎士走錯路跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

地熱國家隊 中油台電宜蘭打前鋒

中央社2018/03/12 17:31
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者黃雅娟台北12日電）2025非核家園目標，地熱將達200MW。中油、台電及經濟部相關單位，將組成地熱發電團隊，最快今年8月在宜蘭仁澤開發2口地熱井，建置2MW的示範地熱電廠，初估預算為新台幣7.3億元。

經濟部所屬國營事業台電與中油今天表示，21日將簽訂合作鑽探的意向書，未來將在宜蘭仁澤鑽探2口井，預計109年計畫啟動，111年完工商轉，裝置容量預計2MW。

經濟部成立的地熱發電團隊，包含國營會、能源局、中油、台電、中央地質調查所、工研院等，由台電負責地熱電廠規劃與設計施工；中油負責井位勘定、鑽井及水溫、水量測試等；地調所進行地質研究，工研院則做研究後盾。

另外，中油及台電將向林務局租用土地，作為鑽鑿地熱井、建置電廠所用。由於鑽探2口井預計井深1500公尺，雖然日前經濟部能源局預估可建置8MW裝置容量的地熱電廠，台電表示，由於還不確定產能，產量目前還不能確定，電廠依照躉購費率的期初成本估算，約為新台幣6億元。

中油指出，鑽井預算估計為1.3億元，將由中油跟台電各投入50%預算，先以仁澤作為共同探勘的合作起點，日後可再評估新的開發案。而仁澤鑽探最快今年8、9月就可以動工。

台電表示，由於仁澤當地就是溫泉所在地，所以將先行開發2MW作為示範，根據能源局預估，仁澤地熱能量可達8MW，附近的宜蘭土場也差不多是這個能量，如果順利，未來擴大地熱電廠會優先以土場為目標。

去年12月28日台電在綠島的第一座地熱試驗探勘井動工，預計108年底將完成200kw地熱發電機組，年發電量約為100萬度；如果鑽探順利，未來可望再擴展成2至4MW的地熱電廠。台電預計，至2030年將發展地熱裝置容量達100MW。（編輯：李信寬）1070312

住的安心 高市進化土壤液化數據曾宇謙加普雷特涅夫 6月台...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan