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曾宇謙加普雷特涅夫 6月台北合奏貝多芬

中央社2018/03/12 17:32
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者羅苑韶台北12日電）俄羅斯國家管弦樂團（RNO）訂6月來台，與台灣小提琴曾宇謙合作演出；曾宇謙說，去年11月與RNO合作錄音，對樂團指揮普雷特涅夫的音樂詮釋大開眼界，十分期待這次合作演出。

備受矚目的23歲小提琴獨奏家曾宇謙，2015年獲俄國柴科夫斯基國際小提琴大賽銀獎，當年金獎從缺。

他獲獎後，世界各地邀約不斷，難得回台辦獨奏會，3月初，他在台北和台中各舉行一場獨奏會，4日晚間在台北國家音樂廳的演出結束後，聽眾大排長龍索取簽名，他一直簽名到晚上11時30分。

曾宇謙今天出席記者會說，小時候看過普雷特涅夫（Mikhail Pletnev）的鋼琴表演錄影帶，對他的鋼琴演出印象深刻，認為他是鋼琴界中的王者，這次能與普雷特涅夫合作演出，感到非常榮幸。

曾宇謙表示，6月將與RNO演出貝多芬D大調小提琴協奏曲，這首曲目是經典中的經典，技巧難度不高，正因如此，對音準的要求相對高，第一樂章長達25分鐘上下，詮釋敘述及張力表現挑戰大。

普雷特涅夫身兼鋼琴家、指揮家及作曲家，1990年創立俄羅斯國家管弦樂團並擔任藝術總監，他將率團於6月8日在台北國家音樂廳舉行全台唯一一場音樂會，上半場與曾宇謙演出協奏曲，下半場為蕭斯塔科維契第十號交響曲。

曾宇謙2017年11月與普雷特涅夫和RNO合作錄製柴可夫斯基小提琴協奏曲，他表示，普雷特涅夫的詮釋與其他指揮很不同，讓他大開眼界，非常期待這次在台北的合作

音樂會獨家贊助力晶文化基金會執行長詹曼君說，曾宇謙與RNO合作錄音已有默契，這次台北演出必定是磨合過的成熟演出。

詹曼君表示，曾宇謙近年來的成長和表現，已成國內年輕學子心目中的偶像，未來計畫邀他辦音樂教育推廣活動，分享他的成長經歷。（編輯：施燕飛/梁君棣）1070312

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