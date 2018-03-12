網購重時效 物流土地需求擴及中南部

（中央社記者韋樞台北12日電）網路購物的到貨速度已成為電商搶市占率的重心。外商商仲表示，倉儲業者已朝可大幅節省配送貨時間的「進倉服務」模式邁進，對物流土地的需求也由桃園向中、南部延伸擴大。

物流業近年因應網路購物、電商服務的快速成長，加上招工需求與工業地價格上漲，挑選倉儲用地面臨挑戰。外商商仲第一太平戴維斯表示，由於倉儲物流業需土地面積較大，指名度高或近市區的工業用地難以取得；若挑選較偏遠、地價較便宜的地區設點，卻得面臨招工不易的挑戰。

第一太平戴維斯協理丁玟甄表示，各家倉儲物流業仍認為桃園是物流中心的首選，但消費者要求到貨速度愈來愈快，不少網購業者進一步增加中、南部的大型物流中心，目前多尋求台中工業區及北高雄到南台南一帶的工業用地，用地需求普遍在3000坪到5000坪間。