台中百貨業週年慶將開打 粉絲按讚就捐家扶

（中央社記者郝雪卿台中12日電）農曆春節檔期剛過，台中市各百貨公司週年慶活動接續登場，為了提振買氣，除消費者回饋率逾2成外，還有業者只要粉絲在臉書專頁短片按讚一次，就捐1元給台中的家扶中心。

隨著天氣漸漸變暖，百貨公司新品已經完全上架，為了拉抬買氣，母親節檔期促銷及週年慶活動也提早開打，每家百貨公司都祭出多重優惠以吸引消費者，其中中友百貨的回饋率為23.88%，而廣三SOGO百貨的回饋率也有22%。

在週年慶正式開跑前，各家百貨先舉辦VIP預購會，中友百貨、廣三SOGO及台中大遠百都從15日起登場，包括化妝品、女裝、家電及寢具等都是促銷重點，業者也祭出加碼送等優惠。