查民權民族等三大基金 黨產會本週公布報告

（中央社記者游凱翔台北12日電）黨產會發言人施錦芳今天表示，本週將公布民權、民族及國家發展等三大基金會的調查報告；不具名人士透露，由於欣裕台已被黨產會認定國民黨附隨組織，報告走向是可預期的。

根據不當黨產處理委員會官方網站指出，去年1月20日已針對財團法人民族、民權及國家發展等三大基金會召開首次聽證會，了解是否由國民黨實質控制人事、財務。

施錦芳下午接受中央社訪問時表示，兩次的聽證會性質不同，第一次為討論是否為附隨組織，29日的第二次聽證會中，會一併討論財產的認定及移轉。明天例行委員會中，也會對此先做初步討論。