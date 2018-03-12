中職救援王林岳平 25日引退

統一獅今天發布新聞稿表示，3月25日台南棒球場開幕戰，賽後將為中職救援王林岳平舉辦榮耀引退活動，以「KEEP SAVING」做為口號的概念，並為林岳平特別設計專屬視覺Logo。

林岳平2005年加盟統一獅隊，拚戰13個球季，生涯戰績33勝43敗36中繼，而累積129次救援成功，仍是中職紀錄保持人，去年球季結束後，他卸下球員身分，轉任二軍投手教練。

（中央社記者黃巧雯台北12日綜合報導）中華職棒統一獅隊今天宣布，25日將在台南棒球場開幕戰結束後，為中職救援王林岳平舉行引退儀式，並呼應林岳平的外號「大餅」，設計結合「圓」和象徵救援「十字形」的Logo。

Logo設計的概念，其一是以圓為出發，一個不停轉動、調整、循環的整體形象，呼應棒球的外形與林岳平選手的外號「大餅」。

其二是十字形，而十字是象徵救援、救護（SAVE）的符號，也呼應這次引退標語的「KEEP SAVING」概念。

球團表示，期許林岳平選手引退後，由棒球的救援延伸至的更廣泛的社會公益任務，而十字上方有個白色投手板，此為林岳平選手最熟悉的位置，也是棒球運動中一切的開始。

此外，圓內的17與11兩個數字，則是代表林岳平職棒生涯的2組背號，透過十字符號分布出4個象限，分別代表林岳平2005至2017年職棒生涯中的4個重要分野，即「高餅搭檔」、「術後復出」、「火球盛世」及「榮耀引退」。（編輯：劉政權）1070312