〈中磊法說〉新台幣+零組件漲價夾擊 2017年獲利

網通廠中磊 (5388-TW) 今 (12) 日公布去年財報，營收 386 億元，創歷史新高，但是獲利卻受新台幣升值及原物料上漲侵蝕，稅後純益 13.12 億元，反倒較 2016 年的 14.62 億元下滑 10.3%，每股稅後純益 5.38 元，低於 2016 年的 6.02 元，僅創下歷史次高。

中磊去年第 4 季營收 104.49 億元，季減率 0.7%，年增率 14.3%，毛利率 13%，季減 0.1 個百分點，年減 2.3 個百分點，營業利益 4.47 億元，季減率 2.4%，年減率 5.7%，稅前盈餘 4.59 億元，季減率 3%，年減率 9.7%，稅後純益 3.76 億元，季減率 3.3%，年減率 7%，單季每股稅後純益 1.53 元，略低於第 3 季的 1.6 元，也略低於去年同期的 1.71 元。

中磊董事長王伯元表示，2017 是有趣的一年，出貨創新高，營收也走高，可惜獲利有點衰退，一個是因為新台幣升值，另一個則是原物料走揚。王伯元透露，公司初估，新台幣每升值 1 元，獲利就會減少 1 億元。

中磊總經理王煒表示，去年第 4 季營運與第 3 季約當持平，是相當不容易，因為供應鏈價格更亂，其中 DRAM 從去年上半年漲到第 4 季，被動元件更是最大壓力，第 4 季漲價已有點瘋狂。

王煒表示，之前被動元件供應就像是水龍頭的水，只要水龍頭打開，水就會流出來，但是現在不知道哪個水龍頭打開會有水，這樣的狀況，同業應該都有一樣的壓力。

王煒表示，去年全年毛利率下滑了 1.6 個百分點，其中幾乎都是下半年 DRAM 及被動元件的影響，匯率也影響了 1 個多百分點，2 者影響超過 3 個百分點，所幸產品組合有轉佳，才讓毛利率僅下滑 1.6 個百分點。