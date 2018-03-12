NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈校園物資循環再利用　賦予新生命導引不明確　環台賽上百騎士走錯路跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
鉅亨網

〈中磊法說〉新台幣+零組件漲價夾擊 2017年獲利

鉅亨網2018/03/12 17:51
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

網通廠中磊 (5388-TW) 今 (12) 日公布去年財報，營收 386 億元，創歷史新高，但是獲利卻受新台幣升值及原物料上漲侵蝕，稅後純益 13.12 億元，反倒較 2016 年的 14.62 億元下滑 10.3%，每股稅後純益 5.38 元，低於 2016 年的 6.02 元，僅創下歷史次高。

中磊今舉行法說會，去年營收 386 億元，年增率 5.2%，毛利率 13%，年減 1.6 個百分點，營業利益 15.34 億元，年減率 13.4%，稅前盈餘 15.83 億元，年減率 12.2%，稅後純益 13.12 億元，年減率 10.3%，每股稅後純益 5.38 元，低於 2016 年的 6.02 元。

中磊去年第 4 季營收 104.49 億元，季減率 0.7%，年增率 14.3%，毛利率 13%，季減 0.1 個百分點，年減 2.3 個百分點，營業利益 4.47 億元，季減率 2.4%，年減率 5.7%，稅前盈餘 4.59 億元，季減率 3%，年減率 9.7%，稅後純益 3.76 億元，季減率 3.3%，年減率 7%，單季每股稅後純益 1.53 元，略低於第 3 季的 1.6 元，也略低於去年同期的 1.71 元。

中磊董事長王伯元表示，2017 是有趣的一年，出貨創新高，營收也走高，可惜獲利有點衰退，一個是因為新台幣升值，另一個則是原物料走揚。王伯元透露，公司初估，新台幣每升值 1 元，獲利就會減少 1 億元。

中磊總經理王煒表示，去年第 4 季營運與第 3 季約當持平，是相當不容易，因為供應鏈價格更亂，其中 DRAM 從去年上半年漲到第 4 季，被動元件更是最大壓力，第 4 季漲價已有點瘋狂。

王煒表示，之前被動元件供應就像是水龍頭的水，只要水龍頭打開，水就會流出來，但是現在不知道哪個水龍頭打開會有水，這樣的狀況，同業應該都有一樣的壓力。

王煒表示，去年全年毛利率下滑了 1.6 個百分點，其中幾乎都是下半年 DRAM 及被動元件的影響，匯率也影響了 1 個多百分點，2 者影響超過 3 個百分點，所幸產品組合有轉佳，才讓毛利率僅下滑 1.6 個百分點。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字網通中磊法說新台幣升值原物料漲價dram被動元件headline
〈國泰金經濟調查〉核心通膨...對沖基金巨頭辛格這回相中印...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan