蔡總統接見尼國阿比烈斯總司令　盼提升雙邊軍事合作

（軍聞社記者葛芃欣臺北12日電）蔡英文總統今日上午在國安會議秘書長李大維、國防部部長嚴德發及參謀總長李喜明上將等人陪同下，接見「尼加拉瓜三軍總司令阿比烈斯上將」，說明臺尼兩國在軍事、經貿、農業及醫療等領域之合作成果，也期盼未來持續深化雙邊交流與情誼。

蔡總統致詞時表示，阿比烈斯總司令是臺灣多年的好友，此次是第四次訪臺，更顯示出尼加拉瓜政府對臺灣的重視和情誼。

蔡總統指出，上月花蓮發生震災，臺灣也收到尼國政府和總司令在第一時間特別來信慰問，讓臺灣人民感到很溫暖，並表示要代表全國人民表達最誠摯的感謝。

蔡總統強調，臺灣和尼加拉瓜多年來攜手合作，努力追求進步發展，在去年出訪尼加拉瓜時，也實地了解交流合作計畫。

蔡總統表示，阿比烈斯總司令上任以來，非常重視臺尼軍事交流，去年前國防部馮世寬訪問尼加拉瓜，在軍事等諸多議題上都與總司令深入討論，且簽署合作瞭解備忘錄，讓兩國之間的軍事交流更加緊密。

蔡總統也指出，此次來訪，特別頒贈「一等雲麾勳章」給阿比烈斯總司令，代表對總司令推動雙邊軍事合作的肯定和感謝，同時也期盼總司令進一步認識臺灣的最新發展，持續大力提升雙邊合作關係。

蔡總統進一步強調，臺灣和尼加拉瓜是重要盟友，在國際上相互扶持，在訪問尼加拉瓜時，奧德嘉總統及夫人也表達積極支持臺灣加入國際組織的立場，也盼在兩國緊密互動下，有更多的合作交流，深化兩國邦誼。

最後，蔡總統除再次歡迎阿比烈斯總司令來訪，也請他代向奧德嘉總統及夫人轉達來自臺灣的誠摯問候，並祝福訪賓一行行程順利圓滿。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社