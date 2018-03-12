森友學園文件遭改寫 安倍：致歉並釐清全貌

（中央社記者黃名璽東京12日專電）日本森友學園疑低價購買國有土地爭議，財務省今天說明確有文件遭改寫，首相安倍晉三為此出面致歉，希望財務大臣麻生太郎負責調查釐清全貌。

森友學園2016年6月曾以市價14%的低價買到在大阪的國有地，計畫當做新成立小學的用地，2017年2月媒體報導，外界批評這是賤賣國土。

今年3月2日，日本朝日新聞報導，森友學園事件中，財務省有關決定出售土地的文件疑遭改寫，再度引發關注。幾天沉默後，國稅廳長佐川宣壽9日請辭獲准。

日本放送協會（NHK）報導，財務省今天完成售予森友學園國有土地文件遭改寫的初步調查報告，向國會說明確有改寫文件的情況並致歉；但誰指示改寫文件等細節，財務省表示仍在調查中。