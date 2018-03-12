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中央社

森友學園文件遭改寫 安倍：致歉並釐清全貌

中央社2018/03/12 17:51
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者黃名璽東京12日專電）日本森友學園疑低價購買國有土地爭議，財務省今天說明確有文件遭改寫，首相安倍晉三為此出面致歉，希望財務大臣麻生太郎負責調查釐清全貌。

森友學園2016年6月曾以市價14%的低價買到在大阪的國有地，計畫當做新成立小學的用地，2017年2月媒體報導，外界批評這是賤賣國土。

今年3月2日，日本朝日新聞報導，森友學園事件中，財務省有關決定出售土地的文件疑遭改寫，再度引發關注。幾天沉默後，國稅廳長佐川宣壽9日請辭獲准。

日本放送協會（NHK）報導，財務省今天完成售予森友學園國有土地文件遭改寫的初步調查報告，向國會說明確有改寫文件的情況並致歉；但誰指示改寫文件等細節，財務省表示仍在調查中。

安倍晉三下午表示，這是可能動搖民眾對行政體系信賴的事態，深深感受到相關責任，要向國民表達歉意。

安倍晉三說，誠摯地接受國民對此事投以嚴厲目光，為釐清此事全貌，將持續進行調查。

他說，希望副首相兼財務大臣麻生太郎負責調查，為了不再發生這樣的事情，須盡全力重整組織挽回民眾信賴。

另外，談到文件被改寫，是否是下面的人揣摩上意？是否考慮自己的去留？麻生太郎說，不這麼認為、沒有考慮；但對自己身為大臣的監督責任則說，非常遺憾跟抱歉。

朝日新聞報導，文件究竟是「改寫」還是遭到「篡改」？官房長官菅義偉說，應該是改寫，因為文件中的主要內容幾乎沒有改變。（編輯：陳惠珍）1070312

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