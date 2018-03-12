NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈校園物資循環再利用　賦予新生命導引不明確　環台賽上百騎士走錯路跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

蘇智偉辦版畫個展 呈現文化多樣性

中央社2018/03/12 17:53
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者蘇木春台中12日電）童綜合醫院即日起展出藝術家蘇智偉版畫個展，以蘭嶼之歌與台灣民俗為主題。他的作品擅用多層次表現手法，可快速掃過、享受當下氣氛，也能細細品嘗當中意義，呈現文化多樣性。

蘇智偉投入木刻版畫創作十多年，取材於生活，以刀工在木版上刻畫出民俗節慶、生活點滴、台灣風情等各式圖像元素，他的每一幅作品，以粗細變化的線條，展現傳統書畫的儒雅，用黑白交錯的分佈，呈現東方禪意，強烈而樸質的色彩，充份再現傳統民間用色特點。

這次版畫個展共展出46幅，分為「蘭嶼之歌」與「台灣民俗」兩大主題，運用層疊循序的套色，展現面的層次感，用雕刻刀紮實的刻鑿，顯現畫面渾實的力道與氣勢。

對於藝術的欣賞方式，有些人喜歡走馬看花、快速掃過作品，有些人喜歡細細推敲當中涵義。蘇智偉說，他的作品巧妙在雙方論點中取的平衡，既可以快速掃過作品，享受當下的氣氛，也能細細品嘗深處意義。

其中，他的一幅「神明遶境」版畫中，初看是一幅用色鮮明、刀工渾厚的現場描繪版畫，再進一部細看黑白交錯的田野中，卻暗藏機關，刻上「TAIWAN、MIT」的字樣細節。

蘇智偉也善用文化差異表達趣味，譬如在達悟族飛魚祭的作品中，使用飛魚取代文字，表達年年有魚，將漢文化的傳統俚語，套用在原民文化的祭典中，除直觀的明顯文化差異，更深一層表達漢文化強調豐衣足食與原民文化量出為入的不同思考。

蘇智偉版畫個展即日起至4月30日，在童綜合醫院地下一樓轉角藝術展出。(編輯:孫承武)1070312

森友學園文件遭改寫 安倍：...新台幣升2分終止連2貶 台...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan