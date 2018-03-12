蘇智偉辦版畫個展 呈現文化多樣性

（中央社記者蘇木春台中12日電）童綜合醫院即日起展出藝術家蘇智偉版畫個展，以蘭嶼之歌與台灣民俗為主題。他的作品擅用多層次表現手法，可快速掃過、享受當下氣氛，也能細細品嘗當中意義，呈現文化多樣性。

蘇智偉投入木刻版畫創作十多年，取材於生活，以刀工在木版上刻畫出民俗節慶、生活點滴、台灣風情等各式圖像元素，他的每一幅作品，以粗細變化的線條，展現傳統書畫的儒雅，用黑白交錯的分佈，呈現東方禪意，強烈而樸質的色彩，充份再現傳統民間用色特點。

這次版畫個展共展出46幅，分為「蘭嶼之歌」與「台灣民俗」兩大主題，運用層疊循序的套色，展現面的層次感，用雕刻刀紮實的刻鑿，顯現畫面渾實的力道與氣勢。