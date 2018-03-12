影／砸攤收保護費還嗆「縱橫法律界」　暴打6旬翁腦震盪

市場攤位喬不攏竟大打出手！雲林一對吳姓父子遭人控訴強收保護費，過程中更囂張嗆「我縱橫法律界啦！」甚至砸毀市場內賣魚的攤位、痛毆攤販，行徑相當惡劣。

林姓網友在臉書 po 出影片怒控，吳姓父子 10 日帶著 2 名小弟向市場攤販強收保護費，一開口就嗆「我縱橫國際法律事務所」，見魚販不願繳交保護費，更威脅「你攤子不要了喔？ㄏㄚˋ！攤子不要了是不是？跨啥小，拎北找你輸贏啦！X 你 X 勒！」小弟則在一旁不斷叫囂助陣；而魚販也不甘示弱嗆回去，雙方你來我往，場面火爆。

接著，吳姓父子不顧魚攤還有客人上門直接砸攤，只見原本在冰塊上的魚隻、蝦子等通通散落在馬路上，甚至還將 4 名年約 5、60 歲的攤販打到門牙斷裂、腦震盪等輕重傷。影片一出讓網友看了氣憤不已，紛紛留言飆罵「只會欺負年紀大的，有本事去找混的啊」、「真是個敗類，收什麼保護費，見閻羅王去吧」、「吃的那麼胖也是收保護費來的嗎」。