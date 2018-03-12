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打擊結核健康久久　七分篩檢法自我檢測

記者洪佳伶／雲林報導2018/03/12 19:00
▲響應324世界結核病日，雲林縣政府今(12)日舉辦「打擊結核 健康久久」記者會。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.12)
▲響應324世界結核病日，雲林縣政府今(12)日舉辦「打擊結核 健康久久」記者會。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.12)

響應324世界結核病日，雲林縣政府今(12)日舉辦「打擊結核 健康久久」記者會，副縣長丁彥哲、疾管署南區管制中心主任李翠鳳、若瑟醫院、北港媽祖醫院、彰基雲林分院、台大雲林分院代表皆出席，呼籲鄉親一起「不傳染、早篩檢、全治療、除結核」，攜手終結結核病。


▲「打擊結核 健康久久」記者會。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.12)

丁彥哲指出，結核病是全球最重要的傳染病之一，世界衛生組織( WHO )已訂定2035年消除結核病的目標，雲林當然也不能置身事外，今日的記者會就是要宣示縣府打擊此病的決心，將運用「及早發現病患」、「落實個案管理」及 「消除傳染來源」三大策略，來防堵透過飛沫傳染的結核菌傳播。 

丁彥哲表示，縣府為守護縣民健康，每年編列預算安排巡迴車至20鄉鎮進行胸部X光免費篩檢，縣內目前也有29間潛伏結核感染治療指定醫院，其中21間提供國際推薦短程治療處方「速克伏」處方，讓以往需服藥9個月的療程，可縮短至3-6個月，且每周只需服藥1次，只要12次就可完成治療，呼籲民眾踴躍受檢，為自己的健康及家人的幸福把關。


▲副縣長丁彥哲呼籲民眾踴躍受檢，為自己的健康及家人的幸福把關。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.12)

李翠鳳表示，疾管署從2005年開始推動結核病防治，希望在10年內讓發生率減半，雖然目前並未達標，但會更積極推動防疫，並改變防疫策略，除了針對發病者醫治之外，更要針對潛伏者進行預防性投藥；由於雲林是長壽縣市，長輩容易在抵抗力較差時發病，感謝雲林許多醫療院所投入結核病防治，與中央攜手打擊結核病。

雲林縣衛生局長吳昭軍呼籲，若民眾曾接觸結核病個案，可能會被傳染而成為潛伏結核感染者，此時雖非罹病也不具傳染力，但日後成為結核病人的風險較高；雲林縣於105年起積極推動「潛伏結核全都治」後，適用對象已擴及高傳染性個案之全年齡層接觸者，讓感染結核菌尚未發病的鄉親加入積極治療，以避免日後發病。 

民眾也可利用結核病7分篩檢自我檢測法進行檢測，當檢測分數達5分以上，建議趕快就醫檢查，以即早診斷及接受治療；相關資訊可向雲林縣衛生局或向各鄉鎮市衛生所洽詢。 


▲結核病7分篩檢自我檢測法檢測，當檢測分數達5分以上，建議趕快就醫檢查。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.12)

關鍵字結核病檢測疾管署
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