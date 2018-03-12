搜救犬鐵雄花蓮救災有功　林佳龍加菜

台中在霧峰光復新村推動「國際非政府組織（INGO）中心」，成功吸引德國國際搜救隊(ISAR)和聯邦救難犬協會(BRH)，首次海外駐點即進駐台中，今日與台中搜救犬隊，共同舉辦進駐光復新村揭牌典禮。由陳建仁副總統、林佳龍、副市長林依瑩、內政部消防署副署長謝景旭、消防局長蕭煥章、社會局長呂建德、民政局長周永鴻、德國駐台代表Martin Eberts、德國ISAR 常務董事Michael Lesmeis、BRH主席Jürgen Schart、外交部非政府組織國際事務會執行長翁瑛敏、中興大學校長薛富盛、台中市議員林碧秀、賴佳微、張芬郁、張滄沂、李天生、何敏誠等人都到場共襄盛舉。

花蓮震災台中市消防局投入救災有功，今(12)日由陳建仁副總統親頒感謝狀，市長林佳龍也頒發忠勇獎章，嘉獎搜救犬隊的英勇表現。其中，搜救犬「鐵雄」救災時受傷，奮勇救難精神深獲各界肯定，林佳龍特別頒發「城市大使」給鐵雄，希望鐵雄未來能代表台中支援國際救難任務；此外，頒發一個月份的「神犬罐頭」，為台中搜救犬加菜，由鐵雄代表受贈。

提升國際消防救援能量，市府與德國聯邦救難犬協會（BRH）去年簽訂合作備忘錄奠定合作契機，今日再與世界上第一支通過認證的「中型搜救隊」的德國國際救難協會(ISAR)簽約，進一步強化國際搜救訓練及經驗交流的合作架構；同時也與台灣最早創立獸醫學院的中興大學簽約，希望給台中搜救犬最好的訓練及最好的醫療照顧。

林佳龍除代表與德國國際救難協會和中興大學簽約，同時也頒發忠勇獎章及證書給領犬員李俊昇與搜救犬鐵雄、領犬員林佑諄與搜救犬腿腿等兩組隊員，嘉獎他們的英勇表現；並為搜救犬鐵雄貼上「城市大使」徽章，以及頒發一個月份的「神犬罐頭」，現場氣氛相當熱鬧。



▲副總統陳建仁親頒感謝狀（圖／市政府提供 , 2018.3.12)

陳建仁表示，感謝台中市特搜大隊在這次花蓮震災中英勇傑出的表現，在天災發生時，第一時間趕到現場，以人溺己溺的精神，把傷害降到最低，這是很不容易的事。尤其救難犬隊員「鐵雄」、「腿腿」，也在緊急狀況發生時，發揮出最大的團隊戰力，顯見台中救援團隊平時訓練扎實。

他也說，林市長是一個很有國際觀的市長，他在任內積極推動台中成為一個國際化的都市，從文化、觀光、經濟甚至國際人道救援，都與國際各國積極合作，透過各種軟實力的展現，把台中行銷到全球，也把全球帶到台中，更成功賦予台中老園區新生命，讓它與國際接軌的交流平台。

林佳龍表示，台中全力打造國際NGO中心，以光復新村作為INGO中心，結合附近的921地震教育園區，具有災害防救演練的基地，加上附近的省議會的硬體資源，成功吸引德國兩大搜救組織進駐INGO，代表台中推動INGO交流的一大步。



▲世界上第一支通過認證的「中型搜救隊」的德國國際救難協會(ISAR)簽約（圖／市政府提供 , 2018.3.12)

他也說，救災是無國界，平日建立完善的平台，更能於面臨災害時能即時救援，因此能與國際救援接軌，不僅提升台中災害防救的能量，更能進入到國際搜救組織，成為未來與國際接軌的窗口，實現蔡總統的軟實力發展。

林依瑩表示，光復新村是台灣第一座的花園城市，經歷921 地震，導致當地風華老去，但是卻成為防救災的重要基地，今日邀請到德國的兩大搜救組織進駐INGO中心，是台中國際救援能量的里程碑，也成為台中INGO第一個進駐的國際組織，透過非營利組織的連結，突破台灣的外交困境。

消防局表示，德國國際搜救隊成立於德國杜伊斯堡（Duisburg），是世界上第一支通過認證的「中型搜救隊」，提供國際災害援助，更擁有國際USAR（城市搜救隊）標準。另外，德國聯邦救難犬協會(BRH) 則為德國歷史最悠久救難犬組織，除擁有自己的訓練場地外，在全德國計有 70 個分會，超過 600 隻搜救犬及 900 隻訓練中的犬隻，組織規模相當建全。此二組織在國際享有盛名，參與無數災害援助，而首次海外駐點，選擇進駐台中INGO中心，是我國推動非政府合作交流的重要成果。