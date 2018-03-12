〈國泰金經濟調查〉台灣今年GDP估值上調至2.3%

國泰金控 (2882-TW) 今 (12) 日舉辦 2018 年第一季台灣「經濟氣候」暨「金融情勢」展望發表會，國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強表示，景氣改善由外而內，薪資回溫帶動消費，該團隊將 2018 年台灣經濟成長率 (GDP) 預測值由原本的 2.0% 上調至 2.3%。而 2018 年台灣經濟成長動能將受美國貿易主義等 4 大因素所牽動影響。

徐之強表示，2017 年經濟增長基礎廣泛，特別是歐洲和亞洲都出現了顯著增長。今年反映美國稅收政策變化帶來的投資，全球經濟可望進一步增長，並優於先前預期。