微信再整頓 新註冊公眾號取消留言功能

（中央社台北12日電）中國大陸社群平台微信今天宣布，新註冊的公眾帳號將沒有留言功能。不少網友對此表示疑惑，也有人解釋為言論限縮，並諷刺表示，「憲法才剛修改，好消息就接踵而至」。

微信公眾號可讓註冊的商家或內容原創者，發表文字、圖片、語音及影片與網友互動，被視為行銷或內容創業的利器。

綜合大陸網站報導，微信今天公告，「為進一步規範公眾平台生態環境」、「響應主管部門要求」，暫時調整留言功能開放規則。新註冊的公眾平台帳號將沒有留言功能，最近3個月內註冊，但尚未使用留言功能的帳號也將被收回留言權利。