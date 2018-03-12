微信再整頓 新註冊公眾號取消留言功能

（中央社台北12日電）中國大陸社群平台微信今天宣布，新註冊的公眾帳號將沒有留言功能。不少網友對此表示疑惑，也有人解釋為言論限縮，並諷刺表示，「憲法才剛修改，好消息就接踵而至」。
微信公眾號可讓註冊的商家或內容原創者，發表文字、圖片、語音及影片與網友互動，被視為行銷或內容創業的利器。
綜合大陸網站報導，微信今天公告，「為進一步規範公眾平台生態環境」、「響應主管部門要求」，暫時調整留言功能開放規則。新註冊的公眾平台帳號將沒有留言功能，最近3個月內註冊，但尚未使用留言功能的帳號也將被收回留言權利。
對此，不少大陸網民認為，禁止評論目的是言論控管，甚至與11日中國人大通過大陸修憲聯想。
過去，微信公眾號的經營者若滿足連續活躍1個月、持續產出原創內容，就能獲得微信官方的原創功能開通邀請，而留言和評價功能是原創功能的附屬功能。
2017年12月，微信公布才全面開放原創聲明與留言功能，所有公眾號均能使用這兩項功能來保護自己的原創文章，避免被侵權。
微信是騰訊控股公司開發的平台，創辦人馬化騰身兼中國全國人大代表，目前正在北京開會。
去年8月，微信曾被廣東省網信辦要求整改，理由是微信公眾號平台有許多危害國家安全或公共安全的訊息。今年1月，微信也曾進行一波公眾號整頓，虛假標題、內容「歪曲黨史國史」等公眾號都在關閉帳號的名單內。（編輯：張淑伶/林克倫）1070312