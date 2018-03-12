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乾杯2月業績旺 今年將展15店

中央社2018/03/12 18:07
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北12日電）興櫃餐飲公司乾杯近期海內外展3家店，加上適逢農曆春節檔期，挹注2月業績，今年乾杯海內外計畫展15店，並將持續於旗下餐飲品牌推出更多的日本和牛商品。

乾杯2月自結合併營收新台幣2.59億元，較去年同期1.88億元成長38.14%，累計前2月合併營收為4.93億元，年增27.53%。

「乾杯燒肉居酒屋」在2月一連展3間店，包括台南大遠百成功店、重慶新光天地店、廣州太古匯店，將為集團營收挹注成長新動能。

2月農曆春節是餐飲業的年度重要檔期，乾杯集團旗下的老乾杯、黑毛屋均推出「春節套餐」；乾杯燒肉居酒屋也從2月1日起更換全新菜單，帶動集團台灣事業的業績成長，推升營收表現。

乾杯集團去年合併營收24.57億元，較2016年18.89億元成長30.04%，稅後純益1.18億元，每股盈餘6.81元，創歷史新高紀錄。 乾杯集團旗下目前共有6個餐飲品牌，海內外53間直營分店，包括台灣47店、中國大陸6店。另有B2B外販事業「乾杯食品」。

乾杯集團董事長平出莊司表示，盤點推升2017年業績的最主要動能，分別為以上海老乾杯外灘本店為首的海外事業，加上乾杯上海新天地店的業績貢獻，以及去年9月乾杯集團率全台之先引進日本和牛，並活用於旗下餐飲品牌與外販事業的乾杯食品。

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