乾杯2月業績旺 今年將展15店

2月農曆春節是餐飲業的年度重要檔期，乾杯集團旗下的老乾杯、黑毛屋均推出「春節套餐」；乾杯燒肉居酒屋也從2月1日起更換全新菜單，帶動集團台灣事業的業績成長，推升營收表現。

乾杯集團去年合併營收24.57億元，較2016年18.89億元成長30.04%，稅後純益1.18億元，每股盈餘6.81元，創歷史新高紀錄。 乾杯集團旗下目前共有6個餐飲品牌，海內外53間直營分店，包括台灣47店、中國大陸6店。另有B2B外販事業「乾杯食品」。

乾杯集團董事長平出莊司表示，盤點推升2017年業績的最主要動能，分別為以上海老乾杯外灘本店為首的海外事業，加上乾杯上海新天地店的業績貢獻，以及去年9月乾杯集團率全台之先引進日本和牛，並活用於旗下餐飲品牌與外販事業的乾杯食品。