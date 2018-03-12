艾未未評中國修憲 稱體制文化不受影響

（中央社雪梨12日綜合外電報導）中國藝術家艾未未今天在雪梨為描繪難民的大型裝置藝術揭幕時表示，中國廢除國家主席任期限制，實際上促成習近平終身在位，對中國文化並無影響。

艾未未是中國最知名的藝術家與政治異議人士之一，近年來也開始大力倡導難民權益；全球被迫流離失所的人數已達6500萬新高，其中大部分人因暴力與戰爭而遠離家園。

艾未未在雪梨展出這艘60公尺長的充氣艇，上頭乘有約300個巨大人型；中國昨天才將國家主席的任期限制從憲法中移除，引發外界對強人政治回歸的擔憂。

路透社報導，60歲的艾未未接受澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corp）訪問時表示：「中國向來都是個帝制國家。」