NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈導引不明確　環台賽上百騎士走錯路打造綠色廊道　中樞植樹首移師花蓮跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
娛樂

陶喆化身愛情神父　助攻情侶求婚

記者吳雨婕／綜合報導2018/03/12 18:18
▲陶喆在演唱會上真的遇到情侶求婚。（圖／種子提供 , 2018.03.12）
▲陶喆在演唱會上真的遇到情侶求婚。（圖／種子提供 , 2018.03.12）

陶喆美加巡演《陶喆2018初心演唱會 I Love You Live》美國場圓滿落幕後，大隊人馬繼續赴加拿大的多倫多、溫哥華，尤其第二站的多倫多，是他相隔10年再度重返加國開唱，陶喆表示：「過了10年才來第二次，上次待的時間太短，有點慚愧。」雖然要抵抗時差，但是陶喆仍無法隱藏興奮與期待。


▲陶喆力抗時差，灌了10幾杯咖啡提神。（圖／種子提供 , 2018.03.12）

陶喆出道21年再訪多倫多，一開場就對著滿座的歌迷自彈自唱經典代表作〈小鎮姑娘〉、〈Run Away〉、〈王八蛋〉，以及演唱〈普通朋友〉、〈黑色柳丁〉、〈飛機場的10:30〉、〈望春風〉等膾炙人口歌曲，滿滿的「回憶殺」讓觀眾聽得如癡如醉，當唱到每一站都必唱的結婚神曲〈今天你要嫁給我〉時，他笑言：「很多人會把這首歌講錯，以為是〈今天你要嫁給我嗎？〉不對唷，Wrong song!」而台下居然有觀眾自告奮勇舉手說要求婚，讓陶喆又驚又喜說：「Oh my god，這邊有人要求婚耶，這是真的嗎？」一度還以為是主辦單位的驚喜安排。


▲陶喆在多倫多的演唱會上第一次遇到情侶求婚。（圖／種子提供 , 2018.03.12）

過往陶喆的音樂總是助攻許多情侶求婚成功，但這是他出道21年第一次碰到歌迷在自己演唱會上演求婚戲碼，他也變身「愛情神父」，激動又興奮地跳下舞台與兩位情侶互動，愛開玩笑的他，先是對男方說：「哇，這真是個驚喜，但她也有可能會說不喔！」立刻引起全場哄堂大笑，後又對全場的歌迷說：「哇，這戒指不是小的喔，是很亮bling bling那種！」全場就在他的祝福及一片叫好聲中，男方終於求婚成功，演唱會的氣氛立刻達到最高潮。

關鍵字陶喆陶喆2018初心演唱會 i love you live
F奶女星問「胸大無腦算成語？」與謝欣穎合作　李國毅重溫愛情美好

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan