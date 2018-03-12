陶喆化身愛情神父　助攻情侶求婚

陶喆美加巡演《陶喆2018初心演唱會 I Love You Live》美國場圓滿落幕後，大隊人馬繼續赴加拿大的多倫多、溫哥華，尤其第二站的多倫多，是他相隔10年再度重返加國開唱，陶喆表示：「過了10年才來第二次，上次待的時間太短，有點慚愧。」雖然要抵抗時差，但是陶喆仍無法隱藏興奮與期待。

陶喆出道21年再訪多倫多，一開場就對著滿座的歌迷自彈自唱經典代表作〈小鎮姑娘〉、〈Run Away〉、〈王八蛋〉，以及演唱〈普通朋友〉、〈黑色柳丁〉、〈飛機場的10:30〉、〈望春風〉等膾炙人口歌曲，滿滿的「回憶殺」讓觀眾聽得如癡如醉，當唱到每一站都必唱的結婚神曲〈今天你要嫁給我〉時，他笑言：「很多人會把這首歌講錯，以為是〈今天你要嫁給我嗎？〉不對唷，Wrong song!」而台下居然有觀眾自告奮勇舉手說要求婚，讓陶喆又驚又喜說：「Oh my god，這邊有人要求婚耶，這是真的嗎？」一度還以為是主辦單位的驚喜安排。



▲陶喆在多倫多的演唱會上第一次遇到情侶求婚。（圖／種子提供 , 2018.03.12）

過往陶喆的音樂總是助攻許多情侶求婚成功，但這是他出道21年第一次碰到歌迷在自己演唱會上演求婚戲碼，他也變身「愛情神父」，激動又興奮地跳下舞台與兩位情侶互動，愛開玩笑的他，先是對男方說：「哇，這真是個驚喜，但她也有可能會說不喔！」立刻引起全場哄堂大笑，後又對全場的歌迷說：「哇，這戒指不是小的喔，是很亮bling bling那種！」全場就在他的祝福及一片叫好聲中，男方終於求婚成功，演唱會的氣氛立刻達到最高潮。