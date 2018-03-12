聖馬爾定醫院免費舉辦失智症病友會　開放報名

依據國際失智症協會（ADI）資料，估計 2017年新增1千萬名失智症案例，平均每3秒就有一人罹患失智症。為了加強協助病友及家屬了解失智症、提供家屬失智症照顧資源問題。天主教聖馬爾定醫院與嘉義市失智共同照護中心、衛采製藥股份有限公司合作舉辦「伴你憶起，不忘有你」失智症病友會，即日起至16日開放報名。

根據台灣失智症協會提出的「失智症十大警訊」包含記憶力衰退、無法勝任熟悉的工作、說話表達困難、對時間與空間概念感到混淆、判斷力及警覺性減弱、無法思考複雜的事物、東西擺放錯亂、情緒及行為的改變、個性急劇改變、對生活事物失去興趣。可見失智症是一種疾病現象，伴隨著特殊的精神變化與行為改變，不僅患者辛苦，照顧者更容易心力交瘁。