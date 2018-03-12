聖馬爾定醫院免費舉辦失智症病友會　開放報名

依據國際失智症協會（ADI）資料，估計 2017年新增1千萬名失智症案例，平均每3秒就有一人罹患失智症。為了加強協助病友及家屬了解失智症、提供家屬失智症照顧資源問題。天主教聖馬爾定醫院與嘉義市失智共同照護中心、衛采製藥股份有限公司合作舉辦「伴你憶起，不忘有你」失智症病友會，即日起至16日開放報名。
根據台灣失智症協會提出的「失智症十大警訊」包含記憶力衰退、無法勝任熟悉的工作、說話表達困難、對時間與空間概念感到混淆、判斷力及警覺性減弱、無法思考複雜的事物、東西擺放錯亂、情緒及行為的改變、個性急劇改變、對生活事物失去興趣。可見失智症是一種疾病現象，伴隨著特殊的精神變化與行為改變，不僅患者辛苦，照顧者更容易心力交瘁。
為加強協助病友及家屬了解失智症、提供家屬失智症照顧資源問題。聖馬爾定醫院與嘉義市失智共同照護中心、衛采製藥股份有限公司合作辦理，於107年3月24日（六）上午9:00至12:00在大雅院區11樓1102會議室，舉辦「伴你憶起，不忘有你」失智症病友會，
特別邀請神經內科葉柏延醫師進行失智症的介紹，讓病人及照顧者認識失智症的特性及症狀，並邀請嘉義市失智共同照護中心黎世宏執行長與大家分享失智症的福利資源，期藉此活動提升病友及家屬對失智症之認識並透過座談會解除病友及家屬的疑惑，促進病友、家屬與醫療團隊間之交流。歡迎失智病友及家屬、有興趣之民眾踴躍報名參加。
即日起至2018年03月16日（五）17：00開放報名，活動名額45人，額滿為止，全程免費。報名專線請洽：05-2756000轉1851、1852、1856、1858。親自報名請至，天主教聖馬爾定醫院大雅院區地下一樓社會服務科繳交報名表。