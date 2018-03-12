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友達為台中花博暖身 后里廠種萬棵樹

中央社2018/03/12 18:11
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北12日電）友達光電今天與明基友達基金會共同舉辦「Green Party綠色嘉年華」活動，號召近2000名同仁及眷屬擔任植樹志工，在臨近花博園區的友達后里廠親手種下約1萬棵樹。

友達光電表示，綠色嘉年華結合親子寓教於樂的環保小常識問答活動，深化環境教育理念，期能以親善大地的具體行動，實踐對環境永續的理念與承諾。

友達強調，自2008年舉辦綠色嘉年華活動以來，明基友達集團全台企業志工及眷屬參與植樹活動，累計至今已於全球各廠區種下超過100萬棵樹，除增進環境綠美化及淨化空氣，也希望喚起社會正視節能減碳的重要性。

友達光電永續長古秀華指出，友達攜手集團內企業，舉辦植樹活動已邁入第11年，每年開放報名均獲得同仁熱烈響應，今年也有近2000名員工攜家帶眷參加，大手牽小手一起種下希望的種子，藉由植樹行動培養愛護地球觀念，將環境永續的理念進一步向下扎根。

她說，綠色嘉年華活動不但增進環境綠美化，也為台中花博暖身，因應2018台中花博即將到來，此次種樹地點特別安排在臨近花博園區的友達后里廠區，挑選顏色鮮豔亮麗的植物種類，包含長虹木、多色系馬纓丹，及野牡丹打造一片花團錦簇的景致，未來也將與花博后里馬場園區結合，開放給遊客，做為花博停車場使用。（編輯：黃國倫）1070312

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