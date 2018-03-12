電信三雄2月獲利 台灣大險勝奪冠、中華電居次

中華電公布 2 月營收 179.5 億元，營業成本及費用 141.7 億元，營業淨利 37.7 億元，稅前淨利 37.9 億元，歸屬母公司業主淨利為 29.8 億元，每股純益 0.38 元；累計前 2 月每股純益 0.77 元。與第 1 季財測相較，營收、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率都符合預期。

電信三雄 2 月自結獲利出爐，中華電 (2412-TW) 今 (12) 日公布 2 月單月每股純益 0.38 元，以些微差距落後台灣大 (3045-TW) 的 0.39 元，居電信獲利亞軍，台灣大在 2 月單月及今年來的每股純益暫時守住獲利王的寶座，遠傳(4904-TW)2 月每股純益 0.24 元。

中華電指出，因應今年起適用 IFRS15 公報，選擇採用修正式追溯，且依公報規定揭露因適用本準則而在本期財務報表的影響數，因此使得 2 月合併營收減少 1.1 億元，營業成本及費用增加 0.8 億元，營業淨利減少 1.9 億元，稅前淨利減少 1.9 億元，歸屬母公司業主淨利減少 1.4 億元。

以適用 IFRS 15 前有效之國際會計準則之基礎比較，2 月合併自結營收為 180.6 億元，年增 1.6%；營業成本及費用 140.9 億元，年減 0.2%；營業淨利 39.6 億元，年增 8.9%；稅前淨利 39.8 億元，年增 7.5%；歸屬母公司業主淨利為 31.2 億元，受今年營利事業所得稅率調增影響，僅增加 3.8%；每股純益 0.4 元。

以適用 IFRS 15 前有效國際會計準則基礎比較，2 月整體行動通訊營收較去年同期增加，主要因行動銷貨收入較去年同期提升。4G 及行動上網客戶持續成長，帶動 2 月行動加值營收較去年同期成長，但行動語音營收持續下滑，使整體行動服務營收仍較去年同期衰退。

以適用 IFRS 15 前有效國際會計準則之基礎比較，網際網路營收較去年同期微幅下降。寬頻接取營收下降。MOD 營收持續成長。市內網路營收下滑。資通訊專案營收持平。

截至 2 月底止，光世代寬頻用戶數 356.4 萬戶，60Mbps 以上客戶數 188.6 萬戶，其中，100Mbps 以上客戶達 130.3 萬戶。MOD 客戶數達 167 萬戶。行動上網客戶持續成長，達 840.4 萬戶，帶動行動加值占行動服務營收比重達 59.8%。

台灣大 2 月自結合併營收 99.1 億元，EBITDA 為 25.9 億元，營業利益 14.5 億元，稅後純益 10.6 億元，EPS 為 0.39 元；累計今年前 2 月合併營收 203.8 億元，EBITDA 為 54.2 億元，營業利益 31.3 億元，稅後純益 22.9 億元，EPS 為 0.84 元，達成第 1 季財測目標的 71%。



財務長兼發言人俞若奚表示，2 月雖然受農曆春節基期不同所影響，但電子商務及新創服務表現持續亮眼，合併營業收入較去年同期成長 6%。整體來看，2 月公司核心業務維持穩定，成本費用有效降低，若以適用 IFRS 15 前的國際會計準則，並排除非屬台灣大用戶相關的國內漫遊影響，2 月 EBITDA 較去年同期成長 6%。

遠傳 2 月合併總營收 69.11 億元，合併 EBITDA 與稅後淨利分別為 22.29 億元與 7.78 億元， EPS 0.24 元；累計前 2 月，遠傳合併總營收 143.81 億元，累計合併 EBITDA 與稅後淨利為 45.21 億元與 16.35 億元，EPS0.5 元。

台灣大今年財測營收 1231.4 億元，年增 5%；財測 EBITDA320.9 億元，年減 2%；營業淨利 180.1 億元，年減 6%；稅後純益 136 億元，年減 4%；每股純益 5 元，年減 4%；今年各季的 EPS 預測目標分別是，第 1 季 1.18 元，第 2 季 1.31 元，第 3 季 1.28 元，第 4 季 1.23 元。

中華電今年財務預測合併營收 2314.7-2,329.7 億元，年增 1.7-2.4%；營業成本及費用合計為 1820.7-1842.4 億元，年增約 0.7-1.9%；營業淨利 471.7-508.4 億元，年增約 0.9-8.8%；稅前淨利 481.1-518.9 億元；歸屬於母公司業主純益為 372.5-403.1 億元，每股純益 4.8-5.2 元。