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上福現增案下修每股以35元發行 擬籌資14億元

鉅亨網2018/03/12 18:19
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印表機碳粉卡匣廠上福全球 (6128-TW) 向金管會證期局申報辦理 4 億元股本現金增資籌資案，已由董事會決議於 3 月 19 日除權交易，該公司董事會今 (13) 日決議現增股溢價為 35 元，由 38 元下修 7.8%，預計自市場籌資 14 億元。

上福全球董事會此一現增股每股 35 元溢價發行的敲定，較原送件時暫訂每股 38 元溢價發行則下修約 7.8%，現增預計募集金額由原暫訂 15.2 億元下修為 14 億元，原股東繳款期訂為 3 月 28 日至 4 月 2 日。

上福全球今天股價收盤報 42.1 元，維持平盤，距離下修後的每股 35 元溢價，仍有 20% 的價差。

上福的此一現增案，主要為支應上福收購通路商美國 Katun 公司 100% 股權資金需求，上福已完成此一收購金額高達 9600 萬美元的收購案，並自 1 月 8 日起開始認列美國 Katun 上福，藉此取得碳粉卡匣產銷整合優勢，預計今年發揮整合綜效。據了解，上福此一現金增資案，可望引進在美國的 Katun 營運策略聯盟夥伴，如碳粉廠等透過認購現增股參與投資。

上福全球去年前 3 季營收 12.98 億元，毛利率 43.3%，稅後純益 1.38 億元，年減 51.32%，每股純益 1.57 元。其中獲利下滑，是受原物料價格上漲，及新台幣升值產生匯損所致，上福主管坦承，去年本業成長力道相對偏弱。上福全球去年營收為 16.86 億元，年減 12.12%。

同時，上福公布 2 月營收為 5.51 億元，再創單月歷史新高，月增 18.62%，年增 3.63 倍，主要是 1 月 8 日起開始認列美國 Katun 的營收約 3 億元。而依上福過去的營運軌跡來看，3 月至 6 月底為碳粉匣的出貨旺季。

上福全球目前核心營運項目包括各品牌事務機器卡匣及耗材研發、專利取得、生產組裝及銷售，主要產品種類為影印機、印表機、感光鼓齒輪等相關卡匣及耗材，主要客戶為全球碳粉廠、區域代理商及通路商。

上福日 K 線圖

 

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