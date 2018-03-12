NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈導引不明確　環台賽上百騎士走錯路打造綠色廊道　中樞植樹首移師花蓮跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

文在寅：掌握機會 使朝鮮半島永久和平

中央社2018/03/12 18:15
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社12日台北電）南韓總統文在寅今天在青瓦台會議上說，今後兩個月內將舉行南北韓高峰會，如果會談成功，將對世界歷史帶來重大變化，而大韓民國將在其中扮演要角。

南韓聯合新聞通訊社報導，文在寅在青瓦台主持首席秘書官和輔佐官會議時表示，南韓眼下有非常寶貴的機會，能促成朝鮮半島非核化、建立半島永久和平體制、開啟南北韓共同繁榮之路。

韓聯社英文網引述青瓦台線記者共同稿報導，文在寅說：「目前全世界都在關注我們的力量，大韓民國與韓半島的命運端視我們能否把握這個良機。」

青瓦台國家安保室長鄭義溶和南韓國家情報院長徐薰5日訪問平壤，向北韓領袖金正恩轉達文在寅的信函，然後金正恩提議4月底在板門店南韓一側的和平之家舉行第3次南北韓高峰會。

鄭義溶和徐薰8日轉往華府，向美國總統川普轉達金正恩希望早日會晤的訊息。川普接受北韓提議，美國與北韓歷史性的「川金會」，計畫5月底以前舉行。

文在寅說，唯有廣大國民的支持和鼓勵才是克服不可預期外部因素、取得成功的力量泉源。「我誠摯希望全體國民、朝野各黨、保守與自由派能捐棄歧見，大家戮力同心、團結一致，使會談順利成功。」

報導說，文在寅也知道，雖然機會難得，即使南韓全力以赴，會談仍可能不如人意，無功而返。

文在寅表示，能有這樣的機會絕非偶然，因為這是一條正確的道路，因為用和平外交而非戰爭武力的方法解決問題是全世界的期盼。

文在寅說，南韓希望在今後兩個月內實現重大轉變，而這是全世界至今仍未解決的問題，「因此我們對結果不能過度樂觀，在此過程中必須謹慎應對」。（編輯：郭中翰）1070312

新北配合南向推遊程 培訓新...客機墜毀尼泊爾首都機場 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan