文在寅：掌握機會 使朝鮮半島永久和平

（中央社12日台北電）南韓總統文在寅今天在青瓦台會議上說，今後兩個月內將舉行南北韓高峰會，如果會談成功，將對世界歷史帶來重大變化，而大韓民國將在其中扮演要角。

南韓聯合新聞通訊社報導，文在寅在青瓦台主持首席秘書官和輔佐官會議時表示，南韓眼下有非常寶貴的機會，能促成朝鮮半島非核化、建立半島永久和平體制、開啟南北韓共同繁榮之路。

韓聯社英文網引述青瓦台線記者共同稿報導，文在寅說：「目前全世界都在關注我們的力量，大韓民國與韓半島的命運端視我們能否把握這個良機。」

青瓦台國家安保室長鄭義溶和南韓國家情報院長徐薰5日訪問平壤，向北韓領袖金正恩轉達文在寅的信函，然後金正恩提議4月底在板門店南韓一側的和平之家舉行第3次南北韓高峰會。