文在寅：掌握機會 使朝鮮半島永久和平

（中央社12日台北電）南韓總統文在寅今天在青瓦台會議上說，今後兩個月內將舉行南北韓高峰會，如果會談成功，將對世界歷史帶來重大變化，而大韓民國將在其中扮演要角。
南韓聯合新聞通訊社報導，文在寅在青瓦台主持首席秘書官和輔佐官會議時表示，南韓眼下有非常寶貴的機會，能促成朝鮮半島非核化、建立半島永久和平體制、開啟南北韓共同繁榮之路。
韓聯社英文網引述青瓦台線記者共同稿報導，文在寅說：「目前全世界都在關注我們的力量，大韓民國與韓半島的命運端視我們能否把握這個良機。」
青瓦台國家安保室長鄭義溶和南韓國家情報院長徐薰5日訪問平壤，向北韓領袖金正恩轉達文在寅的信函，然後金正恩提議4月底在板門店南韓一側的和平之家舉行第3次南北韓高峰會。
鄭義溶和徐薰8日轉往華府，向美國總統川普轉達金正恩希望早日會晤的訊息。川普接受北韓提議，美國與北韓歷史性的「川金會」，計畫5月底以前舉行。
文在寅說，唯有廣大國民的支持和鼓勵才是克服不可預期外部因素、取得成功的力量泉源。「我誠摯希望全體國民、朝野各黨、保守與自由派能捐棄歧見，大家戮力同心、團結一致，使會談順利成功。」
報導說，文在寅也知道，雖然機會難得，即使南韓全力以赴，會談仍可能不如人意，無功而返。
文在寅表示，能有這樣的機會絕非偶然，因為這是一條正確的道路，因為用和平外交而非戰爭武力的方法解決問題是全世界的期盼。
文在寅說，南韓希望在今後兩個月內實現重大轉變，而這是全世界至今仍未解決的問題，「因此我們對結果不能過度樂觀，在此過程中必須謹慎應對」。（編輯：郭中翰）1070312