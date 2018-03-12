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電信三雄前2月財報 台灣大蟬聯獲利王

中央社2018/03/12 18:24
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北12日電）電信三雄2月財報出爐，台灣大哥大電子商務及新創服務表現持續亮眼，前2月每股賺0.84元，贏過中華電信的0.77元和遠傳電信的0.5元，蟬聯獲利王寶座。

台灣大哥大公布2月自結合併營收新台幣99.1億元，稅息前折舊攤銷前利潤(EBITDA)為25.9億元，營業利益14.5億元，稅後淨利10.6億元，稅後每股盈餘(EPS)為0.39元。自結累計前2個月合併營收203.8億元，EBITDA為54.2億元，營業利益31.3億元，稅後淨利為22.9億元，稅後EPS為0.84元，達成第1季財測目標的71%。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示， 2月雖然受到農曆春節基期不同影響，但電子商務及新創服務表現持續亮眼，合併營業收入較去年同期成長6%。整體而言，核心業務維持穩定，成本費用有效降低，若以適用IFRS 15前之國際會計準則，並排除非屬台灣大用戶相關的國內漫遊影響，本月EBITDA較去年同期成長6%。

中華電信今天公布2月合併自結營收179.5億元，營業成本及費用為141.7億元，營業淨利為37.7億元，稅前淨利為37.9億元，歸屬於母公司業主淨利為29.8億元，每股盈餘為0.38元，累計前2月每股盈餘為0.77元。與第一季財測相較，營業收入、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率均符合預期。

中華電信說，以適用IFRS 15前有效之國際會計準則基礎比較，2月整體行動通訊營收較去年同期增加，主要因行動銷貨收入較去年同期提升。

另外，4G及行動上網客戶持續成長，帶動2月行動加值營收較去年同期成長，惟行動語音營收持續下滑，使整體行動服務營收仍較去年同期衰退。網際網路營收較去年同期微幅下降，寬頻接取營收下降，MOD營收持續成長，市內網路營收下滑，資通訊專案營收持平。

截至2月底止，中華電光世代寬頻用戶數達356.4萬戶，60Mbps以上的客戶數188.6萬戶，其中，100Mbps以上客戶亦達130.3萬戶。MOD客戶數達167.0萬戶。行動上網客戶持續成長，達840.4萬戶，帶動行動加值占行動服務營收比重達59.8%。

遠傳電信2月合併總營收69.11億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為22.29億元與7.78億元，2月單月每股盈餘 (EPS)為0.24元。

累計至今年2月，遠傳合併總營收143.81億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為45.21億元與16.35億元。自結稅後每股盈餘 (EPS)為0.5元。（編輯：林沂鋒）1070312

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