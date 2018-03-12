百貨母親節檔期戰火　中部率先於21日引爆

中友百貨的母親節檔結合26周年慶舉辦，自3月22日起至4月25日，為期35天。為刺激買氣，促銷預算高達1.8億元，堪稱歷來最大手筆，因此業者也寄以重望，整檔業績目標上看18.8億元，預估要較去年成長3.75%。

春節檔才落幕，台中百貨業又為一年一度母親節檔期摩拳擦掌。率先開打的中友、廣三SOGO及大遠百，將於21日起引爆戰火，但有志一同的，自15日起搶先開放VIP預購。值得一提的是，力抗不景氣，業者下重資促銷，各家光是促銷預算就投入上億元，回饋率超過2成，創歷年之最。

中友26週年慶好康多多，全館滿仟送佰、獨家4波家族會員禮、品牌日加碼贈購物券、大獎狂歡抽、APP會員再加碼等優惠好康，多重優惠下，最高回饋率高達23.88%，尤其化妝品及家電類是主打品類。

此外，為提振士氣，中友百貨一改往年全員誓師做法，今年特別拍攝一支舞力動作鉅片「中友搖YoYo Land」，上百位櫃哥、櫃姐、樓管與主管一同熱情共舞，透過專業拍攝團隊精心製作，以精彩舞力帶動士氣外，並散播愛心，凡是粉絲在中友臉書專頁上為這支短片按一個讚，中友百貨就捐贈一元給台中家扶中心，希望於4月30日前募集10萬個讚。



▲廣三SOGO的母親節檔活動，前後推三波，期間長達60天，首日要衝億元業績（圖／金武鳳攝 , 2018.3.12)

廣三SOGO以感謝祭型態，將於21日起展開長達60天的母親節促銷活動，但VIP預購也自15日搶先開放。業者首波推出15萬組以上獨家優惠商品，最低下殺1.8折。全館除滿千送百，另有首日加碼送、聯名卡滿額加碼送、卡友點數大放送等，回饋率近22％，在大手筆促銷下，預購會首日目標是破億元，業績成長達4%。



▲藝人丁寧為高透氣記憶棉床墊站台，分享為孩子健康換新床墊心得（圖／金武鳳攝 , 2018.3.12)

新光三越台中店儘管尚未加入戰場，但已微調不少新櫃為母親節檔備戰。其中最引人注目的是，今年正式進軍台灣的SINOMAX高氣記憶棉床墊，在開幕活動中還請來藝人丁寧站台。丁寧以母親身份推荐，指稱台灣海島型潮濕氣候，SINOMAX獨創8倍透氣蜂巢彈簧設計，讓棉芯在排出濕氣同時也能吸入新鮮空氣，有助於睡眠品質提升，丁寧說「為了孩子健康，我已幫孩子換了這個新床墊」。

大遠百美麗購物節從22日至4月18日，除了穩固基本盤的促銷活動外，更在15日至21日預購期間，將聯手各大品牌推出禮賓活動，針對VIP推出上百場體驗服務，包含總價值破億元的精瓷展、彩妝新品講座、精品趨勢發表茶會等。