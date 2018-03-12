陸外交部：談中梵外交無須透過衛生領域

（中央社台北12日電）針對媒體報導，中國衛生官員代表團將赴梵蒂岡參加器官移植會議，目的是改善中梵關係。中國外交部發言人陸慷今天表示，如果是談外交關係，應該不需要通過衛生領域管道來談。

中國大陸環球時報今天報導，中國衛生官員代表團將訪問梵蒂岡參加器官移植會議，而中國去年也參加此相關會議。陸慷在回應詢問此是否與中梵關係改善有關時，做上述表示。

陸慷表示，新聞發布會後可核實所提到的中方代表團參加有關會議情況。如果情況屬實，這也不是中國衛生界代表團第一次參加這樣的會議。

至於中方派團參會是否和中梵關係改善有關，他指出：「我相信你非常清楚，如果談外交關係，應該不需要通過衛生領域管道來談。」