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中央社

陸外交部：談中梵外交無須透過衛生領域

中央社2018/03/12 18:37
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北12日電）針對媒體報導，中國衛生官員代表團將赴梵蒂岡參加器官移植會議，目的是改善中梵關係。中國外交部發言人陸慷今天表示，如果是談外交關係，應該不需要通過衛生領域管道來談。

中國大陸環球時報今天報導，中國衛生官員代表團將訪問梵蒂岡參加器官移植會議，而中國去年也參加此相關會議。陸慷在回應詢問此是否與中梵關係改善有關時，做上述表示。

陸慷表示，新聞發布會後可核實所提到的中方代表團參加有關會議情況。如果情況屬實，這也不是中國衛生界代表團第一次參加這樣的會議。

至於中方派團參會是否和中梵關係改善有關，他指出：「我相信你非常清楚，如果談外交關係，應該不需要通過衛生領域管道來談。」

陸慷強調，中國對發展中梵關係的原則立場非常清楚，不再重述。中方希望並樂見中梵雙方通過相向而行改善關係。

義大利大報「米蘭晚郵報」（Corriere dellaSera）日前報導，教宗已同意與中國簽署主教任命協議，至於時間點，教廷官員說：「從3月開始，日日都是好日。」

對此，具有中國全國政協委員身分、擁有教宗任命和中國政府雙重承認的海門教區主教沈斌，日前回應媒體詢問時低調表示，議題敏感，不能接受採訪，並透露說：「我和你一樣，是上網看才知道的」。（編輯：林克倫/張淑伶）1070312

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