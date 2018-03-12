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中央社

森友學園土地賤賣風暴延燒 安倍壓力增

中央社2018/03/12 18:37
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社東京12日綜合外電報導）日本財務省今天坦承竄改首相安倍晉三裙帶主義醜聞相關文件，似乎對企圖於9月競選連任自由民主黨（LDP）黨魁的安倍構成打擊；這些遭竄改的文件與具有爭議的國土賤賣疑雲有關。

●發生什麼事？

這樁醜聞涉及將位於西部城市大阪的國土，賤賣給極保守的右翼教育團體「森友學園」（MoritomoGakuen）。

森友學園據傳以1億3400萬日圓（約新台幣3830萬元）買下這塊9000平方公尺的土地，價格僅為市價約1/10。

●為何對安倍構成打擊？

森友學園理事長籠池泰典據傳與安倍及首相夫人安倍昭惠有私交，反對派指控籠池泰典因與政府高層關係密切，才能完成這筆以低價購入日本政府國有地的交易。

籠池泰典宣稱安倍透過妻子，向森友學園捐款100萬日圓。安倍堅決否認上述說法。

賤賣國土醜聞爆出後，安倍昭惠已辭任森友學園旗下新建小學的榮譽校長一職。

●醜聞為何再次浮出檯面？

這樁醜聞似乎一度平息，安倍去年以壓倒性勝利連任首相，儘管反對黨試圖在選戰期間提起相關議題。

然而，「朝日新聞」（Asahi Shimbun）本月稍早報導，與這筆土地交易有關的文件在呈交給國會議員前遭到竄改。

日本媒體報導，在最後提交給國會的文件中，包括安倍昭惠和多位政治人物名字在內等細節都被刪除。

●後果為何？

這樁醜聞已為安倍的政治生涯帶來傷害，各界也將安倍所屬政黨自民黨在2016年東京都議會選舉慘敗歸咎於此，這也是導致前防衛大臣稻田朋美辭職下台的因素之一。

國稅廳長佐川宣壽上週也為這起醜聞請辭，有些報導暗示他下令修改文件。

捲入醜聞的一位財務省官員上週被人發現身亡，死因似為自殺，不過目前還不清楚兩者是否有直接關聯。

根據今天公布的民調，安倍支持率較上個月下滑6個百分點，來到48%。這是他去年10月成功連任以來，支持率首度跌破50%。

●對安倍的影響程度？

儘管聲望下滑，安倍的支持率仍讓英國首相梅伊（Theresa May）和美國總統川普望塵莫及。

反對自民黨領導政府的勢力支離破碎且脆弱，安倍在國會仍享有2/3的過半優勢，為他奠定強而有力的基礎。

東京明治大學（Meiji University）政治學教授西川伸一說：「假如文件證實的確遭到竄改，對安倍政府來說無疑是一大打擊。」

西川告訴法新社：「他的支持率可能下滑，但安倍仍可望藉由推卸責任，說『這都是財務省的官僚主義者所為』，來挺過這場風暴。」

安倍正尋求於9月競選連任自民黨黨魁，有望成為日本史上任期最長的首相。

智庫特尼歐情報顧問公司（Teneo Intelligence）日本政治專家哈里斯（Tobias Harris）說：「假如安倍的支持率再度開始下滑，安倍的處境可能變得更危險。就此來說，這可能給對手更多空間，主張對醜聞感到厭倦的公眾已準備好要有所改變。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）1070312

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