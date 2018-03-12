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飯店vs精品跨界聯名　貴婦級下午茶單價破千仍大賣

記者陳致宇／台北報導2018/03/12 18:54
▲飯店吹起頂級精品聯名風，結合館內餐飲主打奢華版下午茶，雖然每人單價超過千元，仍吸引許多民眾埋單。（圖／文華東方酒店
▲飯店吹起頂級精品聯名風，結合館內餐飲主打奢華版下午茶，雖然每人單價超過千元，仍吸引許多民眾埋單。（圖／文華東方酒店

飯店吹起頂級精品聯名風，從 Dior 、 la prairie 、 Piaget 等各大國際品牌通通都有合作，結合館內餐飲主打奢華版下午茶，即使每人單價都超過千元，仍吸引許多民眾埋單。聯名合作除了噱頭十足外，結合品牌推出創意時尚點心，更是 instagram 上超夯的打卡關鍵字。近期又有哪些好吃、好拍、好時尚的精品聯名下午茶，快記下來當作下次好姊妹聚會的口袋名單。


▲文華東方酒店與法國嬌蘭聯名於青隅推出「我的香氛印記」下午茶饗宴，即日起至 31 日限期登場。（圖／文華東方酒店）

台北頂級飯店指標之一的文華東方酒店，與法國嬌蘭聯名於青隅推出「我的香氛印記」下午茶饗宴，即日起至 31 日限期登場。以品牌經典的「 Mon Guerlain 」香水為靈感，打造一系列時尚小點。搭配的茶種也大有來頭，可以選擇 Cha Cha Thé 的中式茶，或是 Ronnefeldt 西式茶，每人 1,350+10% 元起，另贈送法國嬌蘭限量小禮。


▲香格里拉台北遠東國際大飯店首度與頂級美妝品牌「肌膚之鑰」跨界合作，推出「極致玫瑰 閃耀綻放」聯名下午茶。 （圖／香格里拉台北遠東國際大飯店）

香格里拉台北遠東國際大飯店今年也首度與頂級美妝品牌「肌膚之鑰」合作，利用品牌中最頂級的「 SYNACTIF 」系列奢華玫瑰與紫色元素，推出「極致玫瑰 閃耀綻放」聯名下午茶，即日起至 4 月 29 日於館內馬可波羅酒廊登場，活動期間享用即可獲得肌膚之鑰限定體驗禮。


▲亞都麗緻配合《小王子》問世 75周年，即日起推出「小王子的美味旅程」聯名午茶。（圖／亞都麗緻）

亞都麗緻則不走精品聯名路線，今年陸續發表「品味法國。閱讀經典」午茶系列，首波配合《小王子》問世 75 周年，即日起至 5 月 31 日推出「小王子的美味旅程」聯名午茶，每人 550+10% 元，由主廚結合故事情境與創意，打造 11 款專屬法式甜、鹹點及飲品，配合特別設計的手工書冊菜單，營造融合文學與美學的法式餐飲體驗。

關鍵字飯店精品聯名下午茶小王子文華東方香格里拉
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