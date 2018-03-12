反貪污首次國家報告 賴揆：8月提執行情形

賴清德下午在臉書發文表示，為了讓國內反貪腐政策與國際接軌，台灣自105年將「聯合國反貪腐公約」國內法化後，僅用了1年多的時間，就準備在今年8月，向國內外說明執行情形，這是各部會同心協力進行全面盤點、具體檢討反貪腐工作的成果，也是台灣推動反貪腐工作的重要里程碑。

（中央社記者顧荃台北12日電）行政院長賴清德今天表示，為了讓國內反貪腐政策與國際接軌，台灣自105年將「聯合國反貪腐公約」國內法化，近期將提出首次國家報告，預計於8月向國內外說明執行情形。

賴清德表示，新政府上任後已有許多廉能政治的積極作為，在法制方面，去年修正施行洗錢防制法，強健洗錢防制體質；也修正了公司法、提出財團法人法及國際刑事司法互助法草案送立法院審議，將有助建立透明化的公司治理、讓財團法人的運作與法制環境更合理化，並強化國際司法互助。

賴清德說，政府也在水利、食安等面向，建立廉政跨域治理平台，確保公務員勇於任事、廠商專心施工，進而提升公共建設執行效能，確保食安管理公正執行，落實維護國人健康。

他表示，反貪腐公約國家報告將接受各界檢視及監督，各機關要持續積極推動及落實各項廉政作為，期望在今年8月的國際審查，向國際社會展現台灣致力反貪腐工作的努力及決心。

與會人士表示，「中華民國聯合國反貪腐公約首次國家報告」預計於3月下旬公布中文和英文版，交由國際專家和NGO（非政府組織）審查，預計8月時邀請國際專家來台提出審查結論與意見。（編輯：李淑華）1070312