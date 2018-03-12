川普貿易戰疑慮 外資態度趨保守 台股上周賣超金額亞

不過，在內資力挺之下，台灣與韓國無懼外資賣超壓力，上周聯袂大漲，台股周線上漲 1.56%，韓國股市更強彈 2.38%，為亞股中表現最強勢；另外，分析今 (2018) 年來亞股資金動向與漲勢發現，包括馬來西亞、越南、印度等均維持資金淨流入，而台灣、泰國、印尼、越南、馬來西亞等股市則維持正報酬。

美國貿易戰疑雲牽動外資動向，根據統計，上周國際資金對亞股態度轉趨保守，全面賣超亞洲股市，為 2016 年 11 月 21 日當周以來首見，其中流動性佳的台股賣超金額最大，資金淨流出 4.24 億美元，其次為印尼股市的 3.28 億美元。

針對台股部分，摩根台灣金磚基金經理人葉鴻儒表示，受到美股大漲激勵，上周台股表現強勢，今 (12) 日再大漲 137.28 點，收盤站上 11000 點大關之上，收在 11002.1 點，漲幅 1.26%，估計下一步將伺機挑戰前高 11270 點。

整體來看，葉鴻儒認為，目前台股最大的利多，除了美國總統川普表示歡迎其它國家透過協商獲得關稅豁免，緩和市場對於貿易戰爭的擔憂外，美股費城半導體指數再創新高，亦有助於台灣半導體族群表現，可望進一步激勵指數向上。

不過，值得注意的是，美股蘋果股價強勢彈升，但國內蘋果概念股上未跟上反彈步伐，短期可留意外資對於蘋概股的態度，若國際資金開始回補蘋果供應鏈，將助於相關族群上演補漲行情，特別是市場期待蘋果於下半年推出的新機產品，若能搭配定價取向策略調整，刺激整體銷售數量，將挹注蘋概股供應鏈業績表現。

至於國內消息部分，隨著時間進入董事會召開密集時期，公布相關股利政策，預期高殖利率族群將躍升為盤面主軸之一，另外，看好今年台股整體股票殖利率有望達 4% 水準，亞股中屬於高水準，葉鴻儒表示，此利多將有助於吸引國際資金回流，增加資金面對台股的動能。