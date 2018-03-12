支付寶免花蓮商戶交易手續費 為期一年

（中央社記者陳家倫上海12日電）支付寶今天發布「花蓮在地商戶全年免交易手續費方案」，為期一年，希望提振花蓮的觀光。據統計，花蓮近千家店家已接入支付寶，其中又以位於花蓮市的東大門夜市最為集中。

螞蟻金融服務集團旗下支付寶今天發布為期一年的「花蓮在地商戶全年免交易手續費方案」，盼為花蓮觀光提供助力，同時配合花蓮觀光鼓勵方案，為花蓮的商家迎接陸客及在台陸生提供最便利的支付方案。

東大門夜市許多攤商都有接入支付寶，東大門福町夜市管委會主任委員林文松表示，陸客逛夜市都習慣使用掃碼付款，有些遊客甚至會選擇只到有收支付寶的店去消費。引入支付寶之後，店家的生意有明顯提升。