支付寶免花蓮商戶交易手續費 為期一年

（中央社記者陳家倫上海12日電）支付寶今天發布「花蓮在地商戶全年免交易手續費方案」，為期一年，希望提振花蓮的觀光。據統計，花蓮近千家店家已接入支付寶，其中又以位於花蓮市的東大門夜市最為集中。
螞蟻金融服務集團旗下支付寶今天發布為期一年的「花蓮在地商戶全年免交易手續費方案」，盼為花蓮觀光提供助力，同時配合花蓮觀光鼓勵方案，為花蓮的商家迎接陸客及在台陸生提供最便利的支付方案。
東大門夜市許多攤商都有接入支付寶，東大門福町夜市管委會主任委員林文松表示，陸客逛夜市都習慣使用掃碼付款，有些遊客甚至會選擇只到有收支付寶的店去消費。引入支付寶之後，店家的生意有明顯提升。
支付寶是中國擁有超過5.2億活躍用戶的第三方支付平台，這次與元大銀行、玉山銀行、台新銀行、永豐銀行、及合作金庫五大合作銀行，推出花蓮商戶全年免手續費的支持方案，為使用支付寶的商戶減輕負擔。
螞蟻金服指出，這次優惠方案持續一年至2019年3月底，除全台連鎖型商戶外，花蓮在地商戶皆適用，包含已加入支付寶的合作商戶，及在優惠方案期間新加入的花蓮商戶，都適用此方案。
支付寶2015年開始落地台灣提供服務，去年十一黃金週時，台灣成為支付寶境外交易筆數第三大市場。為了刺激消費，支付寶還會在各大觀光時節推廣在地行銷，讓大陸旅客及在台陸生收到即時優惠方案。（編輯：朱建陵）1070312