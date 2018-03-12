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地上權回溫 國產署推首批30億元招標案

中央社2018/03/12 18:50
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北12日電）地上權案過去被視為票房毒藥，但去年高雄市地上權住宅銷售開紅盤後，地上權案似有回溫跡象。國產署表示，高房價時代，民眾對地上權產品越來越不排斥，顯見民眾觀念已慢慢改變。

國產署19日將公告推出今年第一批7宗招標設定地上權案，5月14日開標，其中台北市2宗、高雄市3宗、台中市、彰化縣各1宗，面積2.9公頃，權利金底價高達新台幣30億元，規模之大近期少見。

國產署改良利用組組長劉芸真表示，本次招標標的，屬於精華區的大面積土地，其中1宗位於台北市大安區的國防部營改基金土地，為首次公告招標，面積1160平方公尺，鄰近華視大樓、松山文創園區、捷運國父紀念館站，生活機能良好。

至於位於台北市中正區面臨杭州北路的國有地，由台鐵與國產署分別持有，面積更大，達2500平方公尺，近華山文創園區，距離捷運善導寺站也僅300公尺，去年首度招標時，權利金底價為19億元，本次招標權利金調降，因此已有壽險業、建設公司等廠商來詢問，也有廠商想標來做企業總部。

經房仲業者估算，台北市這兩宗大面積精華區土地，標售權利金底價約20億元，就占了本次設定地上權招標權利金底價的2/3。

此外，台中市與高雄市也分別有1宗為首次公開招標。台中市梧棲區土地面積達1公頃，近台中港關連工業區與國道3號沙鹿交流道，交通便利；高雄市鳳山區土地鄰近高雄市區鐵路地下化的鳳山車站專用區，未來周邊商業發展可期。

本次設定地上權招標權利金底價達30億元，規模之大近期少見，是否代表國產署看好地上權市況回溫？劉芸真表示，國產署並未對地上權的使用方式進行限制，得標廠商可自行利用。且以前市場認為面積不大的國有地設定地上權，開發上會受限，但現在有人會想拿來做診所、宿舍、坐月子中心等，詢問度相當高。

此外劉芸真說，去年高雄幾個地上權住宅案幾乎完售，經國產署內部討論後發現，年輕人對於地上權住宅並沒有很排斥，尤其在高房價時代，民眾購屋觀念也逐漸改變，因此地上權商品應該會慢慢受到青睞。（編輯：李信寬）1070312

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