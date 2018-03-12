打造綠色廊道　中樞植樹首次移師花蓮

花東縱谷低海拔的亞熱帶雨林，氣候溫暖潮濕，適合昆蟲蝶類、爬蟲類、蕨類等多種動植物生長，但首次移師到東部的中樞植樹活動，由總統府副秘書長姚人多代表總統蔡英文率領中央五院及相關部會和地方政府代表，在花蓮光復鄉新大富橋下種下原生樹種，建構起連通海岸山脈與中央山脈的生態廊道，並宣告正式啟動「國土生態綠色網絡建置計畫」。

林務局長林華慶致詞時表示，今年的植樹活動別開生面，這是第一條串聯海岸山脈和中央山脈的生態廊道，18年前，林務局和台糖在光復平地造林，18年後國土生態濾網計畫，擁有2.5公里長、300公尺寛的綠帶，將要重新串聯。

在當地種下原生種植物，讓綠色廊道得以開始復育，行政院秘書長姚人多說，為了打造綠色廊道，用地的取得不容易，去年開始和公路總局跨部會協調，特意變更設計，在高架化的新大富橋下保留土地原貌，以復育原生植被和確保生態綠廊不被柏油、水泥路阻斷。

執行初期，林務局透過國土全面盤點分析，規劃以建立河川綠帶、生態廊道、動物通道，並協助農民轉型友善農業、加強移除入侵種，系統性的著手重建動物棲地，進而打造出人與自然和諧共生的友善生產環境。



▲行政院副祕書長姚人多代表總統蔡英文來到花蓮參與中樞植樹活動，並親自種下原生種植物。（圖／記者鄭志宏攝）



▲林務局長打造長2.5公里寛300公尺的綠色廊道。（圖／記者鄭志宏攝）