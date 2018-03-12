田徑／不想輸日本　余思屏400公尺首破紀錄奪冠

今年的女子組田徑400公尺決賽令人驚艷，有4位選手同時破大會紀錄，臺灣體大的余思屏以56.06 秒奪冠，受邀來台參賽的2名日本選手緊追在後，安藤もも56.40 秒，佐藤朋子56.63 秒，臺灣師範大學李雅婷56.93 秒。

「聽到腳步聲近了，過彎之後覺得還有力氣，想著不能輸，全力跑開。」地主選手余思屏今(2)日在新北市全國青年盃女子組田徑400公尺決賽，最後直線加速甩開原本領先的2名日本選手，將冠軍留在台灣。

「企圖心吧，賽前一直看比賽影片，日本人的動作很好，跑得很輕鬆。前面一直跟著日本人跑，後面聽到腳步聲近了，過彎被追過但還有力氣，不想輸，全力衝。」余思屏透露這是第一次和外國人競賽，也激發了她的腎上腺素，生涯首度破大會紀錄。

余思屏表示能拿到冠軍很意外，「4月底的全大運是主要目標，所以最近還沒開始調整狀態，來參加青年盃想說以賽代訓，沒想到可以拿到第一。」余思屏的生涯最佳是去年在全運會創下的55.48秒，所以目前還不是最佳狀態。

「上大學才開竅。」現在大二的余思屏認為去年是巔峰期，不僅創下生涯最佳秒數，更稱霸全大運，對於挑戰二連霸，余思屏認為最大勁敵是學妹林玉婕，不過自己也會拚全力挑戰衛冕。