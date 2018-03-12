三大法人買超140億元 外資回頭狂敲鴻海創近11月

期貨部分，三大法人皆全數偏多，外資買超 2178 口，多單未平倉口數增加到 5.11 萬口，投信也回補 1519 口空單，淨部位空單來到 30469 口，自營商也回補空單 576 口，淨部位空單降到 3764 口。

台股今 (12) 日終場上漲 137.28 點，以 11002.1 點作收。三大法人則是偏多操作，外資及陸資買超 123.71 億元，外資自營商賣超 1.32 億元，投信買超 2.42 億元，自營商自行買超 14.07 億元，自營商避險買超 0.06 億元，合計三大買超 140.28 億元。個股方面外資則轉為大買鴻海，大買 3.64 萬張。

外資今天主要買盤集中在電子及金融權值股，其中近期一直是外資賣超指標的鴻海，外資一掃之前的賣盤，單日反倒大敲鴻海 3.6 萬張，創去年 4 月以來近 11 月單日新高，連帶緯創也成外資買盤集中敲進標的，單日買超更是創下新高。

另外包括日月光、聯電、和碩、旺宏、京元電子、南亞科、台積電、可成、微星、仁寶等也同獲外資買超。

金融股部分，外資也明顯轉買，包括金控雙雄國泰金及富邦金，還有開發金，外資買超都超過 1 萬張，永豐金、兆豐金、新光金、華南金、合庫金、第一金、台新金、玉山金、國票金等也均獲外資買超。

ETF 部分，外資重新轉為買超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資也重新買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 13 天賣超，而且外資的台灣 50 反 1 庫存減量還高於在公開市場賣超張數，顯示外資也另外直接賣回給投信。

外資集中市場買超第 1 名為鴻海，買超張數 36414 張，第 2 名緯創，買超 32322 張，第 3 名日月光，買超 15000 張，第 4 名國泰金，買超 14383 張，第 5 名開發金，買超 10792 張。6 到 10 名依序為，富邦金，買超 10623 張；永豐金，買超 9496 張；聯電，買超 8674 張；可成，買超 6994 張；兆豐金，買超 6281 張。

外資集中市場賣超第 1 名富邦 VIX，賣超張數 25035 張，第 2 名元大台灣 50 反 1，賣超張數 15369 張，第 3 名元大滬深 300 正 2，賣超 7708 張，第 4 名友達，賣超 7248 張，第 5 名群創，賣超 5664 張。6 到 10 名依序為，英業達，賣超 5588 張；台達電，賣超 5432 張；台灣大，賣超 5290 張；群益深証中小，賣超 3731 張；大同，賣超 3695 張。

法人表示，外資今日因應美股上週五大漲，重新回頭加碼台股，值得注意的是，鴻海今天成為外資買超最多的股票，由此可見，外資對於 FII 赴中國 A 股掛牌的相對有信心的，整體來看，由於鴻海是台股內外資的多方指標，如果鴻海能夠有效穩盤，也有利於指數繼續向上攻堅。