彰化大城PM2.5破2000微克 露天燃燒惹禍

（中央社記者吳欣紜台北12日電）彰化大城空氣品質行動監測站今天中午12時34分，PM2.5小時濃度破2152微克／立方公尺，經查發現是露天燃燒惹禍。環保署表示，餘火已撲滅、空氣品質逐漸恢復中。

行政院環境保護署在彰化大城停駐一空氣品質監測站，監測當地的空氣品質狀況。不料，測站近3個月卻因豬舍大火及露天燃燒影響，兩度發生異常高值情形，污染物細懸浮微粒（PM2.5）小時濃度值高達448及993微克／立方公尺。

今天中午12時34分，大成測站PM2.5小時濃度又飄破2152微克／立方公尺，空氣品質指標（AQI）達到褐爆等級。