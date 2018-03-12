彰化大城PM2.5破2000微克 露天燃燒惹禍

（中央社記者吳欣紜台北12日電）彰化大城空氣品質行動監測站今天中午12時34分，PM2.5小時濃度破2152微克／立方公尺，經查發現是露天燃燒惹禍。環保署表示，餘火已撲滅、空氣品質逐漸恢復中。
行政院環境保護署在彰化大城停駐一空氣品質監測站，監測當地的空氣品質狀況。不料，測站近3個月卻因豬舍大火及露天燃燒影響，兩度發生異常高值情形，污染物細懸浮微粒（PM2.5）小時濃度值高達448及993微克／立方公尺。
今天中午12時34分，大成測站PM2.5小時濃度又飄破2152微克／立方公尺，空氣品質指標（AQI）達到褐爆等級。
環保署派員查看之後，發現是露天燃燒造成測值異常，彰化縣消防人員至現場查處及撲滅餘火後，PM2.5小時濃度已逐漸降低，測站附近的空氣品質已逐漸恢復正常。
環保署中區環境督察大隊表示，現場焚燒物主要為茅草，附近民眾無人知悉露天燃燒行為人，後續將查明土地所有權人後，依空污法辦理。
環保署呼籲，民眾不應以露天燃燒方式處理稻草、雜草、廢木材（板）、枯枝、廢紙等物，以免影響空氣品質、交通行駛安全，以及引起火災造成自己與附近居民人身安全、健康及財產上的損害，違者將依空氣污染防制法相關法令處以新台幣5000元至10萬元罰鍰。（編輯：陳怡璇/張銘坤）1070312