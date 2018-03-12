NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健粉樂 NOW
即時跑馬燈永豐金衝數位金融　15億投資IT傳承鄒綠　林管處與原住民一起種樹跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
生活

植樹節以花代樹　陳景峻與學子種下美麗城市夢想

生活中心／綜合報導2018/03/12 19:14
▲臺北市副市長陳景峻勉勵學子植夢，盼臺北城南區成為獨具特色的杜鵑花景點。（圖／臺北市觀光傳播局提供）
▲臺北市副市長陳景峻勉勵學子植夢，盼臺北城南區成為獨具特色的杜鵑花景點。（圖／臺北市觀光傳播局提供）

臺北市政府觀光傳播局12日於懷恩堂前舉辦植樹節活動，邀請臺北市副市長陳景峻、觀傳局長陳思宇、公園處長黃立遠與龍安國小學生一起「以花代樹」，親手種下杜鵑花，響應植樹節精神，也為3月14日正式開跑的臺北杜鵑花季先暖場，邀請民眾屆時一起到城南賞花。

植樹活動以杜鵑花代替樹苗，揭開賞花熱潮，也讓小朋友體會種花樂趣，大人小孩一起種下樹苗，畫面十分溫馨。現場還有專家進行說明，引導龍安國小的小朋友認識杜鵑花，並學習植樹、護樹等環保知識，讓小朋友從小建立環保意識，未來能對環境保護盡一分心力。


▲龍安國小學生參與活動「以花代樹」種下杜鵑花苗。（圖／臺北市觀光傳播局提供）

陳景峻出席活動時表示，植樹節各界都舉辦植樹活動，但杜鵑花季特別「以花代樹」，與小朋友們一起種下臺北市花-杜鵑花，就是希望落實市長柯文哲致力要將臺北市打造成為杜鵑花城的政見。尤其是城南區，緊鄰台大校園、大安森林公園，已有不少杜鵑花陸續綻放，預告著春天來臨。

附近的鄰里也響應花季活動，紛紛推廣種杜鵑。陳景峻說，今天能與小朋友一起種花非常開心，也勉勵學子種下對一個城市的夢想與期盼，希望在大家的共同參與下，再過幾年，城南都是繽紛的杜鵑花，能成為臺北市引以為傲的觀光特色。陳景峻也勉勵小朋友，這是他們為這個城市所種下的美麗夢想，希望長大後不要忘了回來看看這些杜鵑花。

去年臺北市首次舉辦杜鵑花季即受到民眾熱烈響應，今年市府更擴大舉辦系列活動，在植樹節「以花代樹」要將臺北城南區妝點成獨具特色的杜鵑花熱點。杜鵑花季於3月14日開始，陸續將舉辦千人野餐音樂會、杜鵑花音樂祭、幸福嘉年華及獨立音樂live house等系列活動，喜歡賞花、聽音樂的朋友，不妨趁著春暖花開的舒服氣候，到臺北南區走走，感受一下杜鵑花的美麗並享受相關精采活動帶來的樂趣喔！


▲杜鵑花季以花代樹，響應植樹精神。（圖／臺北市觀光傳播局提供）

關鍵字植樹節臺北市副市長陳景峻杜鵑花臺北南區臺北市花
理組哪個系最廢？這3科系網友戰翻教你跨區下載絕地求生官方手遊

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan