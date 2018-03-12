植樹節以花代樹　陳景峻與學子種下美麗城市夢想

植樹活動以杜鵑花代替樹苗，揭開賞花熱潮，也讓小朋友體會種花樂趣，大人小孩一起種下樹苗，畫面十分溫馨。現場還有專家進行說明，引導龍安國小的小朋友認識杜鵑花，並學習植樹、護樹等環保知識，讓小朋友從小建立環保意識，未來能對環境保護盡一分心力。

臺北市政府觀光傳播局12日於懷恩堂前舉辦植樹節活動，邀請臺北市副市長陳景峻、觀傳局長陳思宇、公園處長黃立遠與龍安國小學生一起「以花代樹」，親手種下杜鵑花，響應植樹節精神，也為3月14日正式開跑的臺北杜鵑花季先暖場，邀請民眾屆時一起到城南賞花。



▲龍安國小學生參與活動「以花代樹」種下杜鵑花苗。（圖／臺北市觀光傳播局提供）

陳景峻出席活動時表示，植樹節各界都舉辦植樹活動，但杜鵑花季特別「以花代樹」，與小朋友們一起種下臺北市花-杜鵑花，就是希望落實市長柯文哲致力要將臺北市打造成為杜鵑花城的政見。尤其是城南區，緊鄰台大校園、大安森林公園，已有不少杜鵑花陸續綻放，預告著春天來臨。

附近的鄰里也響應花季活動，紛紛推廣種杜鵑。陳景峻說，今天能與小朋友一起種花非常開心，也勉勵學子種下對一個城市的夢想與期盼，希望在大家的共同參與下，再過幾年，城南都是繽紛的杜鵑花，能成為臺北市引以為傲的觀光特色。陳景峻也勉勵小朋友，這是他們為這個城市所種下的美麗夢想，希望長大後不要忘了回來看看這些杜鵑花。

去年臺北市首次舉辦杜鵑花季即受到民眾熱烈響應，今年市府更擴大舉辦系列活動，在植樹節「以花代樹」要將臺北城南區妝點成獨具特色的杜鵑花熱點。杜鵑花季於3月14日開始，陸續將舉辦千人野餐音樂會、杜鵑花音樂祭、幸福嘉年華及獨立音樂live house等系列活動，喜歡賞花、聽音樂的朋友，不妨趁著春暖花開的舒服氣候，到臺北南區走走，感受一下杜鵑花的美麗並享受相關精采活動帶來的樂趣喔！



▲杜鵑花季以花代樹，響應植樹精神。（圖／臺北市觀光傳播局提供）