NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈一銀拚轉型整合　董瑞斌提5大策略永豐金衝數位金融　15億投資IT跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
鉅亨網

英國無協議脫歐的代價好貴 企業將額外支付800億美

鉅亨網2018/03/12 19:09
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

一份最新的報告指出，英國若在未與歐盟達成協議的情況下脫歐，英國和歐盟企業每年將面臨 580 億英鎊（800 億美元）的額外成本，英國的金融業和歐盟國家的汽車產業將首當其衝。

英國企業須額外支付 270 億英鎊

由奧緯諮詢（Oliver Wyman）和律師事務所 Clifford Chance 共同出具的報告指出，英國若未達成協議而脫歐，歐盟的其餘 27 國企業每年將因關稅和非關稅壁壘支付 310 億英鎊；而向歐盟出口的英國企業每年也將額外支付 270 億英鎊。

合撰報告的 Oliver Wyman 的 Kumar Iyer 表示，目前體質健全、規模較大的公司正在對自身、供應鏈、客戶和競爭對手可能產生的衝擊進行避險，但規模較小的公司將無力採取採取避險措施。

報告中指出，這些增加的成本和不確定性將會降低企業的獲利能力，並威脅到某些業務的存活。

上周，歐盟提出了即將舉行的雙方貿易談判準則草案。歐洲議會主席 Donald Tusk 並發出警告，英國目前的立場可能會導致「負面的經濟後果」。　

額外高成本由 5 大產業攤分 70%

周一公布的這份報告同時指出，英國若未達成協議而脫歐，造成的額外成本將由 5 大產業來分擔其中的 70%，分別是金融服務、汽車、農業和食品飲料、消費品以及化學和塑料行業，其中尤以對英國金融服務的影響最大。

英國金融服務業所受的衝擊最大

不同於部分的汽車和航太企業零組件供應商可以轉向國內市場，英國的金融服務企業不得不在歐盟設立據點，以繼續為其客戶提供服務。

英國預定明年 3 月正式脫離歐盟，若無法達成協議，英國與歐盟之間的貿易將遵循 WTO 的規則和關稅，而失去英國作為歐盟單一市場成員國所享有的准入權。對此，英國政府已撥款 30 億英鎊以因應可能發生的各種情況。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字英國歐盟脫歐afpheadline
預期美國產量大增 國際油價走跌綠河去年Q4獲利大衰退 毛...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan