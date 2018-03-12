台版#MeToo體操教練性侵案　體協說話了

高雄某國小梁姓體操教練遭 15 年前指導過的女學生控訴，不僅時常藉機碰觸她的私處或上半身，還多次在汽車旅館、體操館及其家中等處性侵，目前得知受害者至少 3 名。高雄地檢署10 日深夜傳喚梁男到案，但他僅冷冷回「沒有」、「忘記了」，訊後 30 萬元交保。
針對此事件，體操協會也發表聲明如下：
本會針對體操教練被控性侵案深表痛心，因該教練係自80年由教育部體育署支薪派駐高雄市光華國小服務迄今，並由高雄市政府教育局管理，高雄市教育局已停止其教練職務，且高雄地檢署也已深入調查，本會即日起停止其教練及裁判認證，俟調查完畢，如性侵案屬實，本會當撤銷該教練會員及教練、裁判資格。
本會已於所舉辦的教練、裁判講習會中增加「性別平等教育」課程，聘請兩性學者專家授以兩性相關課程，以加強教練、裁判性別平等正當觀念。體操練習教練選手肢體接觸較為頻繁，且高端動作保護須賴男教練方可勝任，身為教練應有如兄、如父概念，對選手愛護、保護為教練必須之職責，本會將續對所有教練、裁判予以加強教育和鼓勵。本會另設有紀律委員會，如有發生不當情事，選手可來協會申訴，本會當儘速調查。
我國才剛要邁入世界體操強國之林，希望不要因為個案影響台灣體操發展，天佑台灣體育暨體操界。