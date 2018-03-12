台版#MeToo體操教練性侵案　體協說話了

高雄某國小梁姓體操教練遭 15 年前指導過的女學生控訴，不僅時常藉機碰觸她的私處或上半身，還多次在汽車旅館、體操館及其家中等處性侵，目前得知受害者至少 3 名。高雄地檢署10 日深夜傳喚梁男到案，但他僅冷冷回「沒有」、「忘記了」，訊後 30 萬元交保。

針對此事件，體操協會也發表聲明如下：

本會針對體操教練被控性侵案深表痛心，因該教練係自80年由教育部體育署支薪派駐高雄市光華國小服務迄今，並由高雄市政府教育局管理，高雄市教育局已停止其教練職務，且高雄地檢署也已深入調查，本會即日起停止其教練及裁判認證，俟調查完畢，如性侵案屬實，本會當撤銷該教練會員及教練、裁判資格。