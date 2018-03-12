騙父母有女友3年　男受不了催婚壓力想不開

中國大陸一名 32 歲的馬姓男子，因為受不了家中父母期盼他成家的壓力，從 3 年前開始欺騙父母自己「有女友」，但本（ 3 ）月 10 日馬男再也受不了壓力，竟決定燒炭自殺，並在遺書中坦承自己沒女友也不想交女友，所幸及時被家人發現而獲救。

根據《新京報》報導指出，馬男的父母 3 年前資助他 30 萬人民幣（約 141 萬元台幣），期盼兒子能夠買房及買車，早點成家，但其實馬男並沒有交女友，而且長期沒有工作，近期他被逼急了，才選擇尋短。