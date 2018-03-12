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騙父母有女友3年　男受不了催婚壓力想不開

國際中心／綜合報導2018/03/12 19:39
▲馬男受不了父母催婚壓力，竟選擇燒炭自殺，所幸家人及時發現獲救。（圖／翻攝自新京網）
▲馬男受不了父母催婚壓力，竟選擇燒炭自殺，所幸家人及時發現獲救。（圖／翻攝自新京網）

中國大陸一名 32 歲的馬姓男子，因為受不了家中父母期盼他成家的壓力，從 3 年前開始欺騙父母自己「有女友」，但本（ 3 ）月 10 日馬男再也受不了壓力，竟決定燒炭自殺，並在遺書中坦承自己沒女友也不想交女友，所幸及時被家人發現而獲救。

根據《新京報》報導指出，馬男的父母 3 年前資助他 30 萬人民幣（約 141 萬元台幣），期盼兒子能夠買房及買車，早點成家，但其實馬男並沒有交女友，而且長期沒有工作，近期他被逼急了，才選擇尋短。

馬男在遺書中表示，自己其實一直在失業狀態， 3 年來已經花掉 10 萬人民幣，並留言「全是我騙人的，我不想找女朋友，我不知道怎麼開手，我不知道自己喜歡什麼」。

馬男在深夜選擇燒炭自殺，所幸家人及時發現，成功將他救回。警方則表示，馬男其實相當孝順，只是不知道如何與父母溝通，也不想讓父母失望。

 

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關鍵字燒炭女朋友成家中國大陸
孟加拉客機失事　墜毀尼泊爾機場竊賊因腳臭被抓　網友諷記得先洗腳

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