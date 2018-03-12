憂遭川金峰會邊緣化 中國盼擠上談判桌

儘管中國依舊是北韓唯一盟邦和主要經濟援助國，但在川普施壓下，習近平支持聯合國（UN）對平壤核子試爆和飛彈試射施加連串制裁，此後中國和北韓的關係便轉壞。

法新社報導，美國總統川普8日同意與北韓領袖金正恩見面，事件發展過程卻不見中國蹤影。事實上，自從金正恩2011年接替過世父親金正日統治北韓以來，中國國家主席習近平從未與這位年輕的領導人會面。

（中央社北京12日綜合外電報導）長期以來，中國自認在終止北韓擁核的協商過程扮演核心角色，也呼籲美國直接和北韓對話。但當談判真的發生，北京很可能從未料到，他們竟會從談判桌缺席。

川普出人意表同意會見金正恩，在中國顯然令許多人感到震撼。一向維護中國官方顏面，並為其立場辯護的環球時報，9日發表社評指出：「中國人應放平心態，保持定力，不應有『中國被邊緣化』的想法，跳出那樣看問題的角度。」

這反映出在中國有人擔心，當國家加緊努力嘗試擠進全球外交舞台中心，如今是否遭到平壤排除在溝通的圈子之外。

喬治城大學（Georgetown University）和美國企業研究所（AEI）中國和北韓關係專家梅惠琳（OrianaSkylar Mastro）表示：「就連川普國安團隊部分人士都不知道這項重大政策改變，我懷疑川普總統事先通知中國，且確定沒給中國許多時間反應。」

華盛頓樂於利用中國對北韓施加經濟壓力，卻無意讓北京參與較敏感的協商工作。梅惠琳說：「川普政府視中國為和平解決北韓核問題的絆腳石，並認為中國不算是外交對話不可或缺的成員。」

但中共中央黨校國際戰略研究院教授張璉瑰指出，川金峰會將對中國區域利益帶來哪些影響，北京對此抱持疑慮很正常。他表示：「若鄰國北韓繼續發展核武，中國可能受到最大波及。因此可以說，中國是最重要的相關國家。」

中國長期推動美國和北韓對話，卻認為這只是恢復沉寂已久的六方談判第一步。六方包括中國、美國、日本、俄羅斯和南北韓，北韓在2009年突然退出談判。

加拿大英屬哥倫比亞大學（University ofBritish Columbia）亞洲研究所（Institute of AsianResearch）高級研究員姜聞然指出，「北京最樂於扮演斡旋者的角色」，而中國「仍相信」北韓非核化過程必須由所有六方參與。

華盛頓戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）則認為，中國可能提議主辦川金峰會，如此一來「至少提高他們的曝光度」。

她表示：「中國人總擔心，美國和北韓會不顧中方利益達成協議。…美國人總是覺得這些顧慮很可笑。」（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1070312