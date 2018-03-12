照顧秘書全方位 反轉長照刻板印象

（中央社記者孫承武、韋可琦台北12日電）弘道老人福利基金會的第一線照顧服務人員，為長輩提供貼心而有溫度的「All In One」全方位服務，反轉長照工作「把屎把尿」和沉悶的刻板印象，並期望更多年輕人加入。

弘道老人福利基金會在康健出版及台灣人壽協助下，將24篇服務故事集結出版「照顧秘書向前衝」，邀請三位書中第一線服務人員在新書記者會分享服務的酸甜苦辣。

70歲的「高年級照顧秘書」劉秀梅，從事照顧工作10幾年。她分享，因為略懂日語，曾經和一位受過日本教育的臥床長輩溝通，可能因為熟悉的語言，最後讓他從機構重返家園，而對方家屬也給予她高度肯定。劉秀梅認為，同理心讓她在照顧過程中更能夠說服年紀相仿的長輩。