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綠悅2月營收腰斬創半年低 前2月營收年減34.7%

鉅亨網2018/03/12 19:20
鉅亨網 / NOWnews
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BOPA(雙向拉伸尼龍)薄膜生產廠綠悅 (1262-TW) 今 (12) 日公布 2 月營收為 3.49 億元，創 6 個月以來新低，月減 35.51%，年減 54.49%，綠悅指出，由於 2 月工作天數減少，導致營收腰斬，另外競爭者新產線也陸續投產，市場競爭加劇，因此公司相應調降售價。綠悅今年前 2 月營收為 8.9 億元，年減 34.66%。

綠悅表示，公司持續擴充中高階及複合式 BOPA 薄膜產能，將依照原定計畫獨家引進德國布魯克納的磁懸浮三 - 五線（第 9-11 線）進行擴產，其中磁懸浮三線（第 9 線）目前正進行裝機與試產，預估下半年開始挹注營收貢獻；磁懸浮四線（第 10 線）則於 3 月初開始裝機，2019 年初進入量產；磁懸浮五線（11 線）則預計 2019 年第 1 季開始裝機，明年底前可望加入量產行列。

綠悅對於今年營運持謹慎樂觀態度，目前該公司中、低階產品雖仍受到中國同業擴產影響，惟公司持續擴大高毛利的複合式產品比重，包括鋰電池鋁塑膜用 sPHA 薄膜及高級食品包裝用的複合式 EHA 薄膜，今年出貨量預計均可逐季提升；在產能擴充方面，公司也鎖定高毛利複合式產品作為主要擴充項目，預估至明年底產能擴充完畢，公司總產能將倍增達每年 10 萬公噸。

綠悅去年營收 62.96 億元，年減 9.06%，2017 年前 3 季稅後純益 7.59 億元，每股純益 4.64 元。

綠悅日 K 線圖

 

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