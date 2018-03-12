〈中磊法說〉今年毛利率將超越去年 續尋併購標的

網通廠中磊 (5388-TW) 今 (12) 日舉行法說，總經理王煒表示，2018 年的基調，就是要把肌肉 (毛利較高產品) 作大，將產品組合做好，降低大宗產品，包括毛利率及獲利都要比去年好。另外目前手中現金約達 46 億元，會找尋合適的併購標的。

另外中磊今天董事會也決定配發每股 3.75 元現金股利，以今日收盤價 84 元計算，現金殖利率約 4.4%。

王煒分析，去年公司營收在歐洲去年年增率超過 50%，包括東歐、南歐及俄羅斯市佔率都有增加。王煒指出，現在中磊在歐洲已經不是賣花女了，而是公主了，華為已經不再是歐洲市場的的指標，中磊是主要市佔率的贏家。除此之外，中磊也會加速佈局東南亞市場及拉美市場，預計未來 1-2 年就會延伸出去。