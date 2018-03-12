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傳奇虧損持續擴大 去年每股虧2.56元 寫歷史新低

鉅亨網2018/03/12 19:15
鉅亨網 / NOWnews
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遊戲研發商傳奇 (4994-TW) 今 (12) 日公布去年財報，傳奇表示，由於適逢產品轉型過渡期間，虧損較 2016 年持續擴大，稅後虧損 2.83 億元，每股虧損 2.56 元，均寫下歷史新低。

傳奇 2017 年全年合併營收 8.61 億元，年減 10.71%，創 2011 年來新低；毛利率為 83.02%，較 2016 年同期減少 6.97 個百分點；營益率 -29.99%，較 2016 年同期的 - 13.18% 虧損擴大；稅後虧損 2.83 億元，每股虧損 2.56 元。

傳奇去年第 4 季單季合併營收 1.69 億元，季減 25.45 %，年減 32.72%；單季毛利率 83.93%，季增 0.08 個百分點，年減 1.03 個百分點；營業利益率 -39.87%，較第 3 季的 - 30.37% 與 2016 年同期的 - 21.16% 衰退；稅後虧損為 9241.7 萬元，單季每股虧損 0.84 元。

傳奇表示，去年合併遊戲收入 7.33 億元，占整體合併營收 9 成，另外，占整體營收 1 成的權利金收入約 1.28 億元，較 2016 年衰退 29.24%。

展望今年，傳奇表示，手遊新作《時空契約》已於 2 月底在台港澳雙平台同步上市，另外，旗下端遊 IP《幻想神域》授權中國祖龍娛樂開發的手遊新作，已於中國展開測試，獲得玩家正面迴響，預期未來正式上市將對營收有正面貢獻。

傳奇日 K 線圖

 

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綠河去年Q4獲利大衰退 毛...〈中磊法說〉今年毛利率將超...

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