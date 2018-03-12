圖多／「小昆凌」豪露E奶出版寫真　甜曬蜜桃美尻辣翻

素有「小昆凌」美稱的台灣巴西混血兒的Kimberlly（陳怡伶），擁有32E的好身材，過去經常cosplay動漫人物而走紅，目前臉書粉專擁有36萬大軍，如今Kimberlly即將推出個人寫真集《名伶Kimberlly陳怡伶 首本寫真》，將不同以往的甜美與性感，一次展現在粉絲眼前。

在巴西媽媽開放的教育下，Kimberlly從小就懂得勇於展現自我，一直到就讀高中時，被網友發掘、將她cosplay的照片廣發在網路上，便開始她的廣告生涯，並有了出版個人寫真的計畫。書中分成「自白」、「秘密」、「陽光」、「陰天」、「沙灘」、「花園」六個主題，Kimberlly表示：「希望這樣的自我表達能夠鼓勵一直支持我的朋友們，一起將青春大放異彩，不要留白。」 Kimberlly個人第一本寫真書將於14日正式發行。